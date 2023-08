Zdroj: profimedia.cz

Celebrita koupila během loňského září luxusní sídlo v Malibu. Dům ve středomořském stylu nechala zrekonstruovat a nedávno se do něj nastěhovala. Jak dům snů s výhledem na oceán vypadá?

Kim Kardashian je známá americká modelka, podnikatelka a hvězda realitní show Keeping Up with the Kardashians mapující život Kim a její slavné rodiny.

Dům je obklopen spoustou zeleně

Dům stál celebritu 70,45 milionů dolarů. To je v přepočtu více než jedna a půl miliardy korun. Jeho rozloha činí neuvěřitelných 690 metrů čtverečních. Dům stojí na pozemku velkém cca 12 tisíc metrů čtverečních, který pokrývá spousta zeleně, keřů a stromů.

Z obýváku je výhled na oceán

Z domu si můžete užívat kouzelné výhledy na Tichý oceán – stačí se posadit na pohovku v obývacím pokoji a užívat si výhled na západ slunce. K budově patří také vlastní příjezdová cesta a soukromá cesta na privátní pláž. V garáži najdete dostatek místa pro tři automobily, nechybí ani místo na parkování hostů.

Dům je zařízen velmi útulně

V domě se bude cítit dobře každý – a to zejména díky použití neutrálních přírodních barev a materiálů, které jsou inspirované atmosférou Kalifornie. V prvním patře najdete velký obývací pokoj spojený s kuchyní a jídelním koutem. Skrz prosklené dveře sahající od podlahy ke stropu můžete vejít na terasu.

Apartmá skládající se ze dvou samostatných ložnic má dokonce vlastní vchod ze dvora. Do třetí ložnice se můžete dostat taktéž vlastním vchodem – najdete u ní i kuchyň, vanu a prostornou šatnu. Čtvrtá ložnice s výhledem na oceán může být využita jako kancelář, tělocvična, ale klidně i jako další ložnice.

U domu samozřejmě nechybí dokonalá domácí posilovna, venkovní tenisové kurty, prostorný bazén, ale i vlastní wellness.

