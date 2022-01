Zdroj: Portuguese Gravity / Unsplash.com

Co je kimchi?

Vypadá jako salát, ale na vaše zdraví bude mít mnohem víc pozitivních účinků. Kromě své neobyčejné chuti vás potěší tím, že zlepšuje trávení, ale také posiluje imunitní systém.

Kimchi je národní korejský pokrm – jedná se o kvašený salát, který se konzumuje více než 2000 let. Právě kvašení je způsobem, jak v sezónní zelenině uchovat dostatek důležitých živin v průběhu celého roku.

Neexistuje žádný zaručený recept na kimchi. Každý do něj přidává to, co má rád. Základ tvoří pekingské zelí, poté se přidávají další suroviny. Může to být okurka, ředkve, mrkev, jarní cibulka, chilli, česnek a jiné.

Kimchi si zamilujete Autor: makafood / Pexels.com

Recept na domácí kimchi

Ačkoliv si můžete kimchi koupit v mnohých supermarketech, ale i zdravých výživách, nejlépe chutná to domácí. A my pro vás dnes máme osvědčený recept.

Budete potřebovat:

1 větší čínské zelí, 1 bílá ředkev, 4 jarní cibule, 1 lžíce mletého chilli, 2 lžíce cukru, 5 stroužků česneku, půl lžíce strouhaného zázvoru, 3 lžíce rybí omáčky, 160 ml vody, 3 lžíce soli, 2 lžíce rýžové mouky.

Postup:

1. Zelí nakrájejte a smíchejte se solí. Nechte odležet 3 hodiny.

2. Připravte si chilli pastu: mouku s vodou krátce vařte, dokud směs nezhoustne. Vychlaďte a smíchejte s rybí omáčkou, nasekaným zázvorem a česnekem. Přidejte cukr a chilli.

3. Zelí promačkejte přes síto. Přidejte do něj nakrájenou ředkev, jarní cibulku a pastu. Vše promíchejte a dejte do čistých sklenic. Přikryjte víčkem, nesmíte jej utahovat.

4. Fermentujte při pokojové teplotě – 1 až 2 dny. Po otevření skladujte v lednici.

Zdroj: zkvaseno.cz, albert.cz