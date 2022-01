Zdroj: Karel Pazderka

Koho baví architektura, neměl by v Kladně opomenout návštěvu Muzea věžáků. A nejen rodiče s dětmi potěší zdejší zámek, ten slibuje celé spektrum zážitků.

Když se řekne Kladno, snad každému se vybaví těžba uhlí, která tu probíhala po několik staletí, a také hokejové legenda Jaromír Jágr. Nicméně vyrazit do tohoto města můžete i za poznáním architektury věžáků pocházejících z 50. let minulého století nebo na návštěvu zámku, který kromě prohlídky slibuje výstavu o Krtečkovi, unikátní uhelnou štolu i zábavu v zahradě také v zimě.

Netradiční muzeum

V 50. letech se v Kladně postavilo šest 48 metrů vysokých věžových domů, které se vymykaly tehdejším zažitým představám. Navrhl je architekt Josef Havlíček a přestavují kompromis mezi tím, co se mohlo stavět v době socialistického budování a co si představoval jejich autor (svým pojetím odkazují na funkcionalistickou tradici). Inspiroval se tvorbou francouzského novoklasicistního architekta Augusta Perreta, který ve 20. letech navrhl obytné věže pro pařížskou čtvrť L'Avenue des Maison-Tour. Kladenské věžáky jsou opravdu výjimečné, však také patří mezi naše nemovité kulturní památky. Na prohlídku se však musíte objednat předem zde.

Věžáky byly postavené v 50. letech a na svou dobu šlo o unikátní počin. Autor: Karel Pazderka

Dolu i nahoru

Návštěva tohoto netradičního muzea, jež se veřejnosti otevřelo předloni, se skládá z více částí. Prohlédnete si výstavu zaměřenou na práci Josefa Havlíčka, současně se dozvíte fakta o poválečné výstavbě v Československu vůbec. Pak se půjdete podívat do velkorysé vstupní haly jednoho z věžáků, upravené do podoby v době svého dokončení v roce 1958 (velká okna, obložení z modřínu, barevná koženková sedačka…). Od průvodce se možná doslechnete, že hala fungovala i jako společenský prostor, tady se lidé scházeli, probíhaly zde oslavy, sousedky si popovídaly a děti pohrály.

Také nakouknete do jednoho dobově vybaveného bytu, stavíte se v krytu civilní obrany, ty se tenkrát musely povinně budovat v každém „velkokapacitním“ domě, a ještě se podíváte na střešní terasu. Vyšší rozhled se v Kladně nikde jinde nenabízí.

Historicky nejcennějším místem na zámku je kaple sv. Vavřince. Autor: Karel Pazderka

Zámecká pohoda venku

Potom můžete ještě zamířit na zámek, zahrada má otevřeno celoročně. Ještě do konce ledna malé děti stihnou Pohádkový svět plný dobrodružství. Stačí si vyzvednout v Městském info centru brožuru (nebo si ji vytisknout zde), procházet zahradou a přitom plnit pohádkové úkoly. Nenechte si ujít ani medvědárium a aspoň na dálku pozdravit medvědice Martu a Míšu.

Zámecká pohoda uvnitř

Kdysi v těchto místech stávala středověká tvrz, která se v 18. století radikálně přebudovala na zámek podle návrhu barokního architekta a stavitele K. I. Dientzenhofera. Tak, aby vyhovovala benediktinům břevnovského kláštera, zámek totiž sloužil zejména jako jejich sídlo, odkud spravovali zdejší panství. K benediktinům se můžete vrátit díky expozici dobově zařízené opatské pracovny a pak si projít kapli sv. Vavřince, která je z pohledu historie tím nejcennějším, co se dá na zámku spatřit.

Pro děti i dospělé

Vloni se na zámku otevřela expozice kladenského rodáka, výtvarníka Zdeňka Milera (v krtečkově herně se také pro děti promítají pohádky). V rámci ní, nebo zvlášť si ještě můžete prohlédnout uměle vybudovanou uhelnou štolu. A komu to nestačí, určitě se zajde podívat i do zdejší galerie.

Na výstavu Zdeněk Miler, nejen Krtek a komentované prohlídky důlní štoly a historického okruhu se doporučuje rezervovat si čas předem, více informací prozradí zámecké webovky.



Zdroj: Muzeum věžáků, Kladenský zámek