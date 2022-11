Zdroj: shutterstock

Zima je pro tuto trvalku náročným obdobím, a tak je opravdu nutné nepodcenit přípravu. Na podzim se pusťte do hnojení – tím rostlina zesílí a v zimě bude odolnější. Hnojení by mělo být každoroční rutinou vždy, když květina odkvete.

Pozor na promrznutí

Pokud máte klematis v květináči, je zazimování snadné. Prostě ho vezměte a přemístěte na místo, kde nefouká vítr a ideálně ani nesněží. Obalte ho polystyrenem nebo slámou. Poslouží i listí, kůra a další.

Zateplení je nezbytné. Pokud se rozhodnete květinu přesadit do zahrady, můžete. Ale myslete na to, že by měla být alespoň o 10 cm hlouběji než v květináči. A v závěru ji pokryjte opět chvojím nebo senem.

Prořezávat, či nikoli?

Zde není jednoduché pravidlo, dejte na vaši intuici nebo se poraďte v zahradnictví. Klematisů je hrozně moc druhů a každý potřebuje něco trochu jiného.

