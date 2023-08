Zdroj: Shutterstock

Klinkerové cihly jsou také velmi odolné vůči UV záření, takže barva zůstane dlouho zachována. Klinkerové fasády jsou také velmi snadno udržovatelné a nevyžadují žádnou speciální údržbu. Nicméně, jako každý stavební materiál, mohou mít i některé problémy. Například poškození způsobené povětrnostními vlivy nebo znečištěním může vést ke vzniku trhlin nebo odchlípení dlaždic. Je důležité pravidelně kontrolovat stav fasády a provádět potřebné opravy, aby se zabránilo dalším problémům.

Kritické místo: spáry

Klinkerové cihly nebo pásky jsou extrémně odolné, ale to samé se nedá říci o spárovacím materiálu či lepidle. Spára by měla být pevná, celistvá a neporušená a musí být v jedné rovině s cihlovým zdivem, i když její tvar může být konkávní. Poškození spár může vést k pronikání vody skrz cihlovou fasádu. Proto je třeba spáry opravovat a pečovat o ně. Stejně důležitá jako pečlivá pokládka je péče o klinkerovou fasádu a její údržba. Když se na klinkerové fasádě nahromadí prach a nečistoty, čistí se vodou nebo tlakovou párou, houbou nebo vodou z hadice. Fasáda by však neměla být dlouho příliš mokrá.

Čištění cihlových konstrukcí:

Přípravky pro impregnaci cihel

Impregnace je způsob ochrany fasádních cihel s nasákavostí nad 6 %. Impregnována by měla být zejména místa zvláště vystavená vlhkosti, jako jsou sokly nebo parapety oken. Impregnace zvýrazní barvu a strukturu klinkeru a zároveň jej mírně ztmaví. Proniká do struktury materiálu a účinně chrání cihly po dobu tří až sedmi let. Snižuje také nasákavost a chrání před zabarvením. Je důležité používat impregnační prostředky, které umožňují klinkerovým cihlám dýchat, tj. takové, které neuzavírají mikropóry. Ty umožňují cihlám uvolňovat vlhkost ven.

Povrchová ochrana fasády z lícovek

Ochranné přípravky na klinkerové fasády se používají k ochraně cihel s nasákavostí pod 6 % před znečištěním a zabarvením. Chrání vnější vrstvu cihel a na rozdíl od impregnačních prostředků nepronikají do materiálu. Nemění vzhled povrchu fasádních cihel a ty po ošetření netmavnou. Přípravky chrání povrch cihel po dobu pěti až sedmi let. Napadené slinuté cihly se stříkají antibiologickými korozními přípravky zředěnými vodou - podle návodu výrobce těchto přípravků. Některé přípravky je třeba na fasádu nastříkat i třikrát.

Čištění klinkerové fasády

Zbytky spár je třeba smýt hodinu a půl až dvě hodiny po spárování. Vzhledem k tomu, že přípravky na odstraňování solných výkvětů a cementových a vápenných skvrn jsou mnohem silnější, lze je odstranit i po delší době. Solné výkvěty na fasádě lze odstranit koncentrátem na bázi kyseliny zředěným vodou, který se váže na chloridy obsažené v soli. Skvrny je třeba odstranit, až když jsou fasádní cihly suché. Před čištěním a po něm je třeba fasádu vydatně pokropit vodou. Domácím prostředkem na čištění klinkerových fasád je použití octa. Ocet na čištění fasády však používejte opatrně a určitě ho zřeďte vodou.

