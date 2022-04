Zdroj: shutterstock.com

Co možná nevíte o klíšťatech

Klíšťata patří k parazitům, kteří během svého života vystřídají hned několik hostitelů. Samičky jsou o něco větší než samci, do půdy mohou naklást až 3 tisíce vajíček. Věděli jste, že bez potravy přežijí klidně i déle než rok? Zatímco nyní jsme jejich hostiteli my, předtím to byla zvířata. Klíšťata sama o sobě by nebezpečná nebyla, nebýt nemocí, které přenášejí ze zvířat, na nichž parazitovala předtím. U nás roznášejí nejčastěji lymskou boreliózu a klíšťovou encefalitidu.

Kde najdete klíšťata?

Klíšťatům se daří ve vlhčích oblastech, typicky se jedná o travní porost, který je vyšší než 20 cm. Jednoduše by se dalo říct, že čím delší trávu na vaší zahradě necháte, tím více klíšťat se v ní najde. Toto pravidlo je však platné jen v našich podmínkách – například v Africe klíšťata najdete klidně i v obydlených částech pouště.

Jak se zbavit klíšťat na zahradě

O tom, že se sami můžete před klíšťaty chránit repelenty, jste jistě věděli. Víte ale, že před nimi můžete ochránit také větší plochy, jako je vaše zahrada? Tyto postřiky můžete používat na trávníky, keře a další plochy na vaší zahradě. Postřiky jsou účinné několik týdnů, takže jejich použitím dokážete ochránit zahradu před klíšťaty po celou sezonu.

K prvnímu postřiku se přistupuje na začátku jara (od dubna do poloviny června), druhý se provádí v září. Kromě toho, že se zbavíte klíšťat, odpudíte také komáry. Bohužel postřiky také zahubíte i několik druhů hmyzu.

Pokud se chcete vyhnout chemickým přípravkům, můžete vyzkoušet domácí postřik vyrobený z česneku. Několik stroužků česneku nakrájejte a nechejte louhovat ve vodě po dobu 24 hodin. Macerátem postříkejte trávník. Nevýhodou tohoto postřiku je však častá potřeba jeho opětovného nanesení. Ohledně klíšťat se také mluví o křemelině. Kupte jí pytel a rozsypte jí do trávníku po hrstech. Ztratí se tam a působí proti klíšťatům. Křemelinu rozhazujte dvakrát ročně.

