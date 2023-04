Zdroj: shutterstock

S teplejším počasím přibývá i vycházek do přírody. Je to krása, ale! Stejně jako si procházky v lese užíváme my, užívají si je i hladová klíšťata, která po zimě vyčkávají, na koho se s chutí přisají. Nejenomže jsou nežádaným společníkem na výletech, ale také přenašečem nebezpečných nemocí. Přečtěte si naše tipy, jak se před nimi chránit a užívat si přírodu bez obav.