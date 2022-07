Zdroj: Shutterstock

Je léto, klíšťata mají žně. Narazit na ně můžete kdekoliv, v lese stejně jako v městském parku. Proto se vyplatí pravidelně prohlížet svoje tělo každý den a každý kožní záhyb, třeba i za ušima. Jakmile klíště objevíte, hned se ho zbavte. Jinak nelze vyloučit riziko nákazy virovou klíšťovou encefalitidou nebo bakteriální lymskou boreliózou.

V čem jsou zákeřná

Žádné klíště nehlásí předem, zda vám chce jen „otrávit“ život, nebo je přenašečem infekce. Proto ho nepodceňujte, vetřelce odstraňujte ideálně speciálním háčkem k tomu určeným, používejte jednorázové rukavice a místo kousnutí dezinfikujte. Není-li klíště infekční, za pár hodin si na něj ani nevzpomenete. A když je, stále máte šanci předejít potenciálním problémům, když se ho opravdu rychle zbavíte.

Jde o čas

Včasné a správné odstranění klíštěte snižuje riziko nákazy. Včasné znamená ideálně ihned, k přenosu viru klíšťové encefalitidy na člověka dochází orientačně už do dvou hodin poté, co se klíště přisálo, v případě bakteriální lymské boreliózy jde o delší čas, třeba i 24 hodin.

Časový rozdíl je patrný rovněž v tom, kdy na sobě zpozorujete první příznaky choroby. U encefalitidy se bavíme o několika dnech, kdežto signály upozorňující na boreliózu se hlásí v řádech týdnů.

Skryté nebezpečí

V první fázi bude encefalitida patrně připomínat chřipku, kdežto borelióza je poměrně nevyzpytatelná. Zde se často uvádí, abyste dávali pozor, zda se v místě přisátí neobjeví větší červený flek s bledým středem. Nejde ale jen o první příznaky, nemoci se můžou projevovat v několika vlnách. A přestože se obě choroby významně liší, jedno mají společné, dokážou napadnout váš nervový systém (v případě boreliózy může jít i o další orgány, časté je rovněž postižení kloubů). Bohužel u obou chorob nelze vyloučit ani trvalé následky.

Přehledné pojmenování zásadních rozdílů mezi boreliózou a encefalitidou prozradí tabulka, kterou připravili odborníci ze společnosti Synlab.

Klikněte na tabulku pro zvětšení. Autor: Synlab

Prevence a test

Vyloučit, aby se na vás klíště nikdy nepřisálo, nelze. U encefalitidy představuje prevenci očkování, ve 3 dávkách, pak pravidelné přeočkování s odstupem několika let. Lidem 50+ ho hradí zdravotní pojišťovna. Samozřejmě se předem poraďte se svým lékařem, zda je pro vás vhodné (u každého očkování existují situace, které mu brání).

Na boreliózu očkování ještě nikdo nevymyslel. Pokud si nejste jistí, raději zajděte v době 3 až 6 týdnů poté, co se do vás klíště zakouslo, k lékaři, který vás pošle na krevní test. Kdo hodně kvaltuje, může si koupit rychlotest v lékárně nebo si laboratorní rozbor zaplatit jako samoplátce. Ovšem to je začátek, pokud se borelióza potvrdí, stejně budete muset jít k praktikovi. Ale dobrá zpráva zní, že se borelióza dá v první i druhé fázi léčit antibiotiky. A dobře.

