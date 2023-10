Zdroj: shutterstock.com

Kněžice je malý a plochý brouk, který má obvykle zelenou či hnědou barvu. Poznáte je podle plochého těla, jehož široký zádový štít přechází do miniaturní hlavy a tykadel. I když je tento malý brouk nenápadný, nepříjemně páchne. A navíc vám může zničit celou úrodu na zahradě.

Kněžice při pocitu ohrožení vylučují ze žláz na svém břiše páchnoucí tekutinu. Přestože pro vás tento brouk není nijak nebezpečný, rostliny a plodiny zničit zvládne. A co víc – na podzim se pokusí přestěhovat ze zahrady k vám domů.

Podívejte se, jak na otravný hmyz v domácnosti:

Kněžice mají polokrovky. První pár křídel je napůl tvrdý a napůl blanitý. Druhý pár je blanitý a může připomínat trojúhelník. S tímto typem křídel se můžete setkat i u ploštic. Kněžice jsou tedy skvělými letci.

Jaké kněžice řádí na vaší zahradě?

Kněžice jsou saví škůdci napadající spoustu druhů rostlin. V Evropě se původně vyskytovaly jen druhy, které páchaly škody pouze příležitostně. Mnohem agresivnější a invazivnější jsou kněžice z Asie – kněžice zeleninová a mramorovaná.

Jde o vážné škůdce zeleninových, ovocných i jiných zemědělských plodin. Tyto druhy se velmi rychle rozmnožují. Evropské druhy to dokážou jen jednou do roka. Přistěhovalé druhy se rozmnožují několikrát ročně.

Kněžice: Malý a invazivní škůdce, který páchne Autor: shutterstock.com

Kněžice se mohou dostat i do bytu

V průběhu podzimu se mohou kněžice dostat i k vám do bytu. Vyšplhají po fasádě a dostanou se k vám oknem. Vevnitř se usadí kdekoliv. Dobrá zpráva je, že se vevnitř nerozmnožují ani vás nebudou kousat. Avšak potřísnění jejich páchnoucí tekutinou příjemné není.

Věděli jste, že: Trávozelená a zelná kněžice má po okrajích zadečku černé tečky. Zeleninová kněžice má tečky zelené barvy.

Co kněžice způsobují?

Kněžice jsou přeborníky v sání. Kvůli sání kněžic dojde ke zpomalení růstu nezralých plodů. Plodiny mohou být deformované a předčasně opadávat. Rostliny jsou znehodnoceny zápachem. I výnosy plodin jsou mnohem menší. Navíc jsou náchylnější k výskytu houbových chorob.

Jak se zbavit kněžic na zahradě?

Chránit zahradu proti kněžicím je ideální v létě, kdy se rozmnožují a způsobují žíry. Dále pak na podzim, kdy se mladé kněžice snaží dostat okny do domů, kde by mohly přezimovat. S kněžicemi se dobře bojuje za pomoci insekticidů určených proti savým škůdcům. Pokud jsou kněžice přímo na poli, je ochrana složitější, moc pesticidů registrovaných proti nim není. Jestliže se kněžice snaží dostat do vašeho domu okny, můžete insekticidem natřít i rámy oken.

Existuje pár rostlin, které kněžicím nevoní. A to česnek, levandule, měsíček lékařský či tymián. Proto na ně při pěstování nezapomínejte.

Zdroj: zahradkarskaporadna.cz, eagri.cz, ireceptar.cz