Poprvé byl úředně ověřený nález potvrzen v září 2020 na lokalitě Praha-Libeň v zahrádkářské kolonii. Už je potvrzeno, že se kněžice zeleninová rozšířila i do dalších míst, a to i přesto, že je to původně teplomilný druh, jehož domovem je východní Afrika nebo Středomoří. V současnosti je tento druh prakticky celosvětově rozšířen v tropech a subtropech Evropy, Asie, Afriky, Austrálie a Ameriky. Vlivem oteplování se areál rozšiřuje i do dříve chladnějšího mírného pásma. V sousedním Slovensku byl výskyt kněžice zeleninové poprvé zaznamenán v r. 2014, v dalších letech došlo k rychlému nárůstu populace tohoto druhu.

Lepší než fotky je video:

Jak ho poznat?

Začneme tím, že se dá snadno splést. Především s kněžicí trávozelenou nebo kněžicí zelenou. Kněžice zeleninová je proti nim však podlouhlejší a konce zadečků jsou stejnobarevně tečkované, tedy nikoliv černě tečkované, jako je tomu třeba u trávozelené. Navíc membrána jejích polokrovek je světlá.

Podívejte se do galerie, kde jsou kněžice srovnané za sebou:

Jsou problém?

Evropská unie ani český rostlinolékařský ústav nemají kněžici zeleninovou mezi škodlivými organismy a nejsou zavedena žádná opatření proti zavlékání a šíření tohoto škodlivého organismu. A to i přesto, že se ví, že jde o poměrně významného škůdce ve většině oblastí, kde se vyskytuje.

Dospělí jedinci sají prakticky z jakékoli části rostliny, nejčastěji ze sóji. Přednostně napadají plody a mladé výhony. V místech sání se vytvářejí drobné, tvrdé, hnědavé nebo načernalé skvrny. Sání kněžic brzdí růst nezralých plodů, působí deformace plodů a předčasný opad napadených plodů. Semena napadené sóji jsou malá, scvrklá a deformovaná. Jejich „práce“ je těžko detekovatelná, protože jde o podobné napadení, jako u mnoha jiných druhů hmyzu. Dospělí jedinci kněžice zeleninové opouštějí své zimní úkryty na jaře a páří se brzy po období žíru, které probíhá převážně v noci. Vajíčka jsou kladená v horní části rostlin, na kterých se jedinci živí. Vývoj vajíček trvá od 4 do 12 dní v závislosti na teplotě prostředí. Po vylíhnutí se larva vyvíjí po dobu 20 až 60 dní. Kněžice zeleninová má obvykle 2 až 6 generací ročně.

Jak se proti nim bránit? Bohužel zatím známe jen insekticidní ochranu. U pěstování sóji se pak doporučuje k ochraně později dozrávajících odrůd využívání návnadových porostů raných odrůd, u kterých se provede insekticidní ošetření.

