Zdroj: Shutterstock

Máte knihy všude možně po bytě nebo dokonce snad ve sklepě či v garáži? Pusťte se do velkého úklidu, zbavte je prachu a nečistot, zkuste odstranit zápach a plísně a podlepte, co jde.

Dopřát knihám takové podmínky, jaké si opravdu zaslouží, znamená mít je vhodně umístěné, ideálně v knihovnách za dvířky. A také je čas od času protřídit, zkontrolovat a dát do pořádku.

Proberte je

Knížky vyndávejte uchopením za střed hřbetu. Roztřiďte je do několika skupin. Nechte si ty, na kterých vám záleží a často je berete do ruky, pak také ty, u nichž zvažujete, že je budete číst. U knih, na které stoprocentně nesáhnete další léta a máte je jen z nostalgie, dlouho neváhejte a pusťte je do světa. Můžou udělat radost někomu jinému.

Zbavte je prachu

Nejlepší je vysavač s kartáčovým nástavcem se štětinami, které jsou dlouhé aspoň 2 centimetry. Na knihy netlačte, pracujte jemně. Kdo má knížek jen pár, tomu postačí prachovka. Navlhčeným hadříkem otírejte vodoěodolné desky.

Smrdí, smrdí!

Co dělat, když knihy zrovna nevoní, což je typické pro ukládání v krabicích na nevhodných místech typu sklep nebo pokud jste je získali třeba od kuřáků? Volně je rozložte a nechte „dýchat“ tam, kde dobře proudí vzduch. Párkrát denně jimi prolistujte. Pokud se zápach nezmění ani po několika dnech, babské rady napovídají prosypat knihy jedlou sodou, uložit do čistého obalu, za pár dnů sodu vysypat a zbytky opatrně vyfoukat fénem. Jiní ovšem nedají dopustit na silikagelovou kočičí podestýlku pohlcující pachy i vlhkost. Knihy uložte do čistých uzavíratelných krabic, přidejte trochu steliva, za několik dnů vyjměte a stelivo vyhoďte.

Knihy potřebují hlavně stabilní klimatické podmínky. Čas od času je protřiďte a ty, které opravdu nebudete potřebovat, pošlete dál. Autor: Knihobot.cz

Problematické plísně

Když není kniha plísněmi prorostlá, patrné jsou jen na obálce, zkuste ji zachránit roztokem z denaturovaného ethanolu zředěného vodou (poměr asi 70 procent ethanolu a 30 procent vody). Do něj namočte hadřík, hodně ho vyždímejte a obálku otřete, potom otřete dalším suchým hadříkem.

A když jsou plísně i uvnitř knihy? Vložte ji do dobře uzavíratelného igelitového obalu a aspoň na jeden den, lépe však na delší čas ji svěřte mrazáku. Vysoký mráz by měl zastavit růst plísní, nicméně stoprocentní jistotu vám nikdo nedá. Pak zkuste odumřelé plísně a jejich spory mechanicky odstranit. Pracujte raději s respirátorem a s ochrannými rukavicemi.

Drobné opravy

Flíčky zkuste vygumovat, vždy ale jedním směrem (nevracejte se tam a zpět). Pokud se někde objevily mastné skvrny, na stránku položte piják neboli savý papír a přežehlete ji (pozor na teplotu). A když se zdá, že některé stránky jsou už natolik uvolněné, že by knihu brzo opustily, slepte je knihovnickou (restaurátorskou) páskou. Právě taková knize prospěje a neponičí ji, na rozdíl od obyčejné izolepy.

Zdroj: Ptejteseknihovny.cz, NKP.cz, Knihobot.cz