Expati – Příběhy českých architektů a architektek v zahraničí Autor: IPR

Adam Gebrian a Eugen Liška

České architekty najdete po celém světě – od Spojených států amerických přes Velkou Británii, Portugalsko, Dánsko, Švýcarsko, Vietnam nebo Japonsko. Velmi často v těch nejlepších architektonických firmách světa, jako jsou Norman Foster, Bjarke Ingels, Thomas Heatherwick, Kenzo Tange a další. Kniha navazuje na přednášky v pražské galerii CAMP, kam někteří z architektonických světoběžníků zašli, a literárně je zpracovává. Ačkoliv mají všechny kapitoly stejnou strukturu v podobě souvislého vyprávění v první osobě, každá z nich je jedinečná ve svém obsahu a zaměření, stejně jako jsou jedinečné osudy lidí, o nichž vypráví.

IPR, cena 350 Kč

Bylinky pro každého Autor: Grada

Bylinky pro každého

Axel Gutjahr

Základ pro zájemce o bylinky. Početné druhy zde poznáte na základě textu a mnoha fotografií, ale také se dozvíte, jakým způsobem se dají nejlépe využít. Navíc dostanete užitečné rady, jak lze pěstovat bylinky v zahradě, na balkoně, nebo dokonce na okenním parapetu, a to tak, aby vám poskytly co nejlepší výnosy. Téma završují účinné tipy na skladování a konzervování následované množstvím rafinovaných kuchařských receptů i rad k léčebnému využití.

Grada, cena 254 Kč

Grilování a mnohem víc Autor: Esence

Grilování a mnohem víc

Leonard Elenbaas a Jeroen Hazebroek

Ne, není předčasné zajímat se o grilování. Jakmile vykoukne první sněženka, lidé už vytahují alespoň příruční grily a na teplých slunečních paprscích se oddávají přípravě masa a zeleniny. Tato kniha představuje možnosti grilování s použitím keramického grilu typu kamado, který povyšuje grilování na kompletní venkovní vaření, proto jeho obliba stále roste. V téhle knize je dost receptů na to, abyste celý rok, každý víkend měli co grilovat. A věřte, že to bude mít opravdu velký úspěch, protože recepty jsou velmi povedené.

Esence, cena 379 Kč

Zahrada na chatě a chalupě Autor: Grada

Zahrada na chatě a chalupě

Hana Říhová

Naše rekreační objekty jsou fenomén. Pipláme si je, upravujeme, trávíme v nich všechny volné chvíle. A právě těm, kteří tohle dělají a chtějí mít zahrádku kolem chaty krásnou, je určena tato kniha. Dozvíte se, jaká cestička je nejlepší, co se lépe udržuje a co má větší efekt, jsou tu jednoduché postupy, modelové nákresy i fotografie. Prostě spousta inspirace pro chataře, chalupáře, ale i pro ty, kdo si chtějí zkrášlit okolí domu.

Grada, cena 280 Kč