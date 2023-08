Zdroj: Shutterstock

Poslední dny lilo jako z konve, což mnoha lidem na dovolené udělalo čáru přes rozpočet. Vám se to ale nestane, když si s sebou zabalíte některou z knižních novinek. Co spojuje naše tipy? Silné a poutavé lidské osudy.

Tři naše tipy vás zavedou do světa umělců a ten čtvrtý se pro mnohé čtenářky může stát skutečnou inspirací. Prostě, ani když je vám 50+, život nekončí.

Zavřete oči... Chcete si připomenout nejslavnější scénu z filmu Kristián, který režíroval Mac Frič?

V hlavní roli Adele Astairová

Tanečníka Freda Astaira jistě netřeba představovat. Ale tušíte, že jeho vůbec první taneční partnerkou byla starší sestra Adele? Sourozenci Astairovi (původním jménem Austerlitzovi) představovali zkraje 20. století doslova senzaci, už jako děti. Co se stalo, že Adele zapadla, přestože sourozenci spolu vystupovali bezmála čtvrt století? Dozvíte se v knize, kdy Adelin příběh vypráví její fiktivní přítelkyně.

Metafora, 449 Kč

Alan Rickman: Deníky

Slavný anglický herec Alan Rickman zemřel v roce 2016, jeho deníky však vychází až nyní. Přemýšlíte, odkud jeho tvář znáte? Často představoval záporné postavy jako například profesora Snapea z filmů o Harrym Potterovi. Ale ve skutečnosti byl úplně jiný. Kniha vás vezme na výlet jeho životem, soukromím i prací. Předmluvu napsala jeho herecká partnerka z filmu Láska nebeská - Emma Thompson.

Universum, 549 Kč

Slavného herce si jistě pamatujete nejen z filmů o Harrym Potterovi. Mimo jiné ztělesňoval i padoucha v jednom z dílů Smrtonosné pasti Autor: Universum, Shutterstock

Láska ve špičce italské boty

Autobiografický příběh rozhlasové moderátorky Blanky Malé se může stát inspirací pro mnoho žen. Zkrátka, i když je vám 50+ a nejste v životě spokojená, nemusí to tak zůstat. Autorka našla odvahu k radikální změně a po třetím rozvodu odjela na dovolenou do Itálie. Hádejte, koho tady potkala? A jak jejich vztah dopadl? Odstěhuje se snad Blanka do Itálie natrvalo?

Nakladatelství Kazda, 398 Kč

Barrandov nezapomenutelní – Martin Frič

Určitě si vybavíte jeho snímky jako Kristián nebo Eva tropí hlouposti, u nichž dodnes slzí nejedno oko. Ale náš geniální režisér, který svého času točil i 6 filmů za rok, neměl vždycky na růžích ustláno. Publikace se věnuje hlavně jeho práci po roce 1945, což není až tak veřejně známé období, ale také jeho soukromí. Víte, že Mac Frič zápasil nejen s láskou, ale i se zdravotními problémy a alkoholem?

Universum, 1299 Kč

