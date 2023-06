Zdroj: Shutterstock

Knížka je jako dobrý kamarád. Hodí se doma i na cestách, když bude pršet nebo hrozí, že se dítko začne nudit. A protože ti nejmenší měli nedávno svátek a většinou neumí číst, máte o důvod víc, abyste trávili čas spolu. Které knížky je budou stoprocentně bavit?

Pokud děti ještě neznají muminky, pusťte jim tohle video:

Dvojitá dávka maxipsa Fíka

Jeden z nejpopulárnějších večerníčků se vrací v knižní podobě. Příběhy původně malého štěněte, z něhož velice rychle vyrostl pes jako hrom, nikdy nezestárnou. Stále baví další a další děti a nejvíce malou Áju, však je to také její pes. Fík je všechno jen ne obyčejný, umí totiž mluvit. Ale také by rád do školy, závodil nebo řídil auto a když na to přijde, skočí tatínkovi Áji klidně i pro pivo.

Kniha za 249 Kč, komiks za 269 Kč, Albatros

Muminci se vrací

Ani lidé, ani děti, ani zvířata, ale ani skřítci. A vlastně od všeho trochu, to jsou oblíbení muminci (někdy psáno: mumínci). Žijí v muminím (mumínčím) údolí a zažívají spoustu dobrodružství. Jsou neskutečně milí a přátelští a baví děti na po celém světě (hodně oblíbení jsou například i v Japonsku). Vymyslela je finská spisovatelka a ilustrátorka Tove Janssonová.

Jako závan čerstvého vzduchu v dětských hlavičkách bude fungovat i knížka Superstrašlivák, která děti zavede na jeden tajemný hrad na opuštěném ostrově, kam se posílají zlobivé děti z celého světa.

Čarodějův klobouk, 298 Kč, Superstrašlivák, 398 Kč, Argo

Trochu jiná zábava

Nenechte si ujít knížku, která formou vyprávění vnučky a jejího dědečka dokáže děti uvést do hlubin pravidel společenského chování tak, aby je pochopily. A pokud vám jde hlava kolem z dětských otázek, které dostáváte stokrát za den, předškolákům ještě kupte publikaci Proč? Zvířata. Mimo jiné v ní najdete odpověď i na otázku: Proč tučňáci ve velkých mrazech nezmrznou? O oblibě obou knížek vypovídá fakt, že vychází opakovaně.

Dědečku, vyprávěj (379 Kč, včetně audioknihy), Proč? Zvířata (399 Kč), Pikola

Odhalují tajemství

Koťátka jsou jako děti, také se musí naučit spoustu dovedností a jejich chlupaté hlavičky pojmout milion informací. Ale od toho je přece kočičí škola. Naštěstí mají zlatou kočičí učitelku, která si určitě poradí i s jedním čtyřnohým "kvítkem" kocourkem Mourkem. Nebo ne?

Pro předškoláky je určená i knížka o mozku, ostatně všechny děti by měly vědět, co nosí ve své hlavě. Nebojte se, informace jsou dávkované úměrně jejich věku.

Kočičí škola (239 Kč), Hotel v naší hlavě (299 Kč), Bambook

Naučí i poučí

Strach je někdy potřebný, ale proč se jím zbytečně trápit? Navíc každé „strašidlo“ má nějakou slabinu. Děti se určitě poznají v příběhu dvou kamarádů, kteří bojují se svými strachy. Ať už s těmi vymyšlenými nebo skutečnými. A náš poslední knižní tip ratolesti zavede do říše včel, aby jim dokázal, že i s nimi se dá zažít neuvěřitelné dobrodružství. Jenom nevíme, proč nakladatel nabádá, aby si čtenáři připravili také baterku…

Jak vystrašit strašidlo (328 Kč), Meander, Medový domeček (269 Kč), Mladá fronta

