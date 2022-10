Zdroj: Pixabay

Říkáte si, že koberec do kuchyně nepatří? Pokud zvolíte ten správný, může se stát užitečným doplňkem, který vám zpříjemní práci. Víme, podle čeho vybírat!

Probudíte se a první, co ucítíte, když vstanete z postele, je studená podlaha? Co takhle zkusit koberce? Jsou jemné, měkké, teplé a taky krásně pohlcují zvuk. Zažité představy, že koberec do kuchyně nepatří, vám nyní vyvrátíme.

Proč si pořídit koberec do kuchyně

Koberec je výborný pro zakrytí veškeré špíny. Zakryje ukápnutou omáčku, rozlité pití i drobky. Také je skvělým tlumičem. Když vám třeba upadne nějaké nádobí, utlumí jeho náraz a nemusí se tak rozbít. Koberec je také krásným doplňkem. Prostor kuchyně pěkně zútulní, přitáhne pozornost a vnese trochu barvy do jinak stereotypní místnosti.

Jaký materiál je nejvhodnější?

Ve chvíli, kdy si budete vybírat koberec, je třeba myslet na to, že ne každý materiál se do kuchyně hodí. Vybírat můžete z čistě přírodních vláken, jako je vlna, sisal nebo bavlna, nebo ze syntetiky.

Kuchyňský koberec musí být odolný, dobře savý, snadno se musí čistit, neklouzat a musí být i příjemný na dotek a pěkný na pohled. Zapomeňte tedy na shaggy koberec s dlouhými vlasy, ten si nechte raději do ložnice. Zvolte raději koberec s nízkým vlasem.

Asi nejideálnější jsou koberce ze syntetických vláken. Často se používají kusové koberce z vinylu, polyuretanu, polypropylenu nebo polyamidu. Výrobci se také často přiklání k používání recyklovaných materiálů, jako je například juta. Jejich životnost je však kratší, než je tomu u jiných materiálů.

Jaký styl koberce zvolit do kuchyně

Styl koberce by měl vycházet ze stylu kuchyňského vybavení a samotné linky. Pokud tedy máte kuchyni v industriálním stylu, nebojte se geometrických vzorů a jednobarevných motivů. U venkovského stylu zase vsaďte na květinové vzory. U skandinávského stylu zabodujete kobercem v přírodních barvách.

Čištění koberce v kuchyni

Pravidelně koberec vysávejte. Odstraníte tak prach, drobky a jiné nečistoty. I tak můžete koberec, čas od času, klasicky vyklepat. Už při nákupu se ujistěte, že je váš koberec omyvatelný. Jedině tak ho udržíte čistý. Pokud máte na koberci nějakou skvrnu, vyčistěte ji čistou vodou pomocí hadru z mikrovlákna.

Rozlilo se vám na koberec něco ve stylu kečupu, červeného vína nebo šťávy z řepy? Co nejrychleji místo po celé ploše hojně posolte. Sůl vtáhne vlhkost a kapalinu do sebe. Nechte uschnout, vysajte a poté čistěte. Ušetříte si tím mnoho energie.

Jedlá soda a prášek do pečiva

Tato nesmrtelná dvojice se může použít i na koberec. Je prostě využitelná pro celou domácnost. Efektivně pohlcuje i zápach. Můžete si namíchat vlastní směs. Smíchejte jednu lžíci z uvedených surovin s čisticím přípravkem a litrem vody. Tu pak jemně vetřete do skvrny. Nechte přes noc působit a ráno vysajte.

Ocet a citron

Jedná se o kyseliny, takže se dokážou vypořádat i s již zaschlými staršími skvrnami. Jde o agresivnější metodu. Než ji použijete na větší plochu, vyzkoušejte reakci vláken na malém kousku. Nikdy koberec nedrhněte, poškodili byste tak vlákna.

