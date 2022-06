Zdroj: Grund

Koupelna není zrovna místo, které by se dalo snadno proměňovat. Ale možnosti se přece jen najdou. Tu nejzajímavější slibuje nový koupelnový kobereček.

Aby ladil

Barvu a vzory koberečku vybírejte koupelně na míru. Je-li už samotnou dlažbou či obklady dostatečně pestrá, jeho odstín by měl vycházet z převažující nebo doplňkové barvy. Často se řídíme právě zbarvením dlažby nebo obkladů, ale může jít třeba i o rám zrcadla, drobné koupelnové předměty nebo tón vašich ručníků. Pokud máte naopak tuhle místnost zařízenou v neutrálních barvách, veselý kobereček ji dokáže rozzářit.

Někdo si pořizuje více koberečků a koupelnu vylaďuje třeba podle ročních období, druhý zase dá přednost nadčasovému uklidňujícímu vzoru (populární je tvar vln a mandal) nebo zůstane u jednobarevného provedení.

Z čeho bude

Nejčastěji se používá bavlna a froté, ale ani froté nemusí být jen jedno, záleží na způsobu tkaní. Výhodou těchto materiálů je velmi dobrá savost, zato pomaleji schnou. Chcete-li rychle schnoucí a takřka bezúdržbové materiály, můžete si pořídit kobereček z polyakrylu, polyamidu či polyesteru. Nebo kombinace materiálů. Na dotek je velice příjemné syntetické mikrovlákno. A kdo má rád co nejvíce měkký došlap, mě by všímat gramáže (uvádí se v gramech na metr čtvereční) a výšky vlasu.

Dále se do koupelny nabízí mnoho předložek a rohožek, třeba pěnové, bambusové, sisalové či dřevěné.

Bavlněný kobereček Carina, více barev, cena 159 Kč Autor: Möbelix

Pro větší bezpečnost

Není pravidlem, že každý koupelnový kobereček je automaticky opatřený protiskluzovou úpravou z rubu. Pokud vámi vybraný produkt mezi ně nepatří, přidejte pod něj protiskluzovou podložku nebo pásy. Klidně jich kupte více, hodí se i pro kusové koberce jinde v bytě nebo pod podložku na cvičení jógy. Podstatné je, aby kobereček držel na své místě a dával vám pocit jistoty.

Jak ho udržovat v čistotě

Údržba koupelnového koberečku není nic těžkého, většinu textilních produktů lze dát do pračky. Ale je opravdu důležitá. Kobereček slouží v místech s vyšší vlhkostí, kde je větší tendence k tvorbě plísní, stejně tak se na něm koncentrují nečistoty. Čím měkčí a huňatější, tím spíš z něj nejprve musíte dostat pryč vlasy a chlupy, až pak ho dejte do pračky.

Syntetickou protiskluzovou podložku zpravidla stačí otřít nebo přeprat v ruce, řiďte se doporučením výrobce.

