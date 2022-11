Zdroj: shutterstock

Že je kočka čistotná, by nám potvrdil snad každý chovatel. Občas se ale stane, že se jí koupené stelivo do záchodku „nelíbí“. Poradíme, jak ho v domácnosti chytře využít.

Věděli jste, že výběr kočičího steliva je pro některé kočky stejně důležitý jako výběr pamlsku nebo pelíšku? Pokud se jim nelíbí stelivo, které jste jí do záchodku koupili, využijte ho doma.

Zamezí rosení skel a vzniku plísní

Jsou vaše okna v bytě v zimě neustále orosená? Silikagelové stelivo vám s tímto problémem pomůže. Pohlcuje totiž vlhkost, a díky tomu předejdete vzniku škodlivých plísní i alergií na ně. Zachrání i utopený mobil a odmlží skla v autě. Stačí naplnit stelivem starou ponožku a umístit ji na parapet nebo na palubní desku auta. Nezapomeňte ale obsah ponožky po nějaké době obměnit.

Kočkolit odstraní zatuchlinu ve skříni

Všichni to známe – po konci sezony uschováme oblečení do skříně a když ho opět potřebujeme, zapáchá zatuchlinou. V uzavřeném prostředí nejspíš navlhlo. Tušíte správně, je čas na silikagelový kočkolit. Ten vlhkost skříně vstřebá a zanechá oblečení suché a svěží. Stačí stelivem naplnit ponožku nebo ho vsypat do misky a tu položit na dno skříně.

Kromě vlhkosti pohlcuje stelivo i pachy, proto je ideální pro zbavení se zápachu z bot, na které využijete starou ponožku, nebo zápachu starých knih. Stačí je přes noc položit na stelivo otevřenými stránkami nebo na pár dní vložit do sáčku se stelivem.

Stelivo použijete i tam, kde byste ho nejméně čekali

Už víme, že kočkolit pohlcuje pachy a vlhkost. Doneste si ho proto i na zahradní party s grilováním a vysypejte jím dno grilu. Jakmile skápne omastek, stelivo jej absorbuje. Zamezíte nežádoucímu šlehání plamenů a své přátele ohromíte nápaditým řešením.

