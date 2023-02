Zdroj: Shutterstock

Kočky mají mnoho zvuků, kterými vyjadřují své emoce. Ať už je to mňoukání, vrnění nebo syčení, tento článek vám pomůže přeložit kočičí zvuky do lidské řeči. Podívejte se na to, jakými způsoby mohou kočky komunikovat se svými páníčky.