Tvrzení, že žádná kočka nejde vychovat, je mýtus. Jde to, ale nejdříve musíte kočky více pochopit. A také se o nich něco dozvědět. Autorka publikace Co má kočka na mysli, kterou vydala Esence, přidává kromě informací celou řadu reálných fotografií. Právě ty vám pomůžou lépe pochopit, co znamenají jednotlivá kočičí gesta.

Až to budete s kočkou myslet opravdu vážně, patrně jí také přizpůsobíte domov. Jde to prakticky i hezky:

Kočičí hřbet nejen po probuzení

Většina koček se po probuzení slastně prohne, protahuje svaly a šlachy, podporuje prokrvení orgánů. Pak natáhne přední tlapky a udělá kočičí hřbet. A mnohdy si ještě pěkně zívne, aby uvolnila svaly v obličeji. Pozor, když zívá jindy, většinou je za tím nějaký stres. Totéž platí pro kočičí hřbet, který předvádí i v situacích, kdy se cítí nekomfortně, něco jí vadí.

Super vnímavé na vůně

Nová kniha je užitečná právě tím, že nabízí celou řadu konkrétních kočičích záběrů v různých situacích Autor: Esence Z pachů ji nejvíce zajímají její vlastní feromony a pak aromatické „značky“ dalších koček. Ale feromony nevnímá jako jiné pachy nosem, nýbrž přes Jacobsonův orgán, který se nachází zhruba v místech mezi tlamičkou a nosem. Molekuly podobné kočičím feromonům nabízí i některé rostliny. Proto také mnohé kočky přivádí do extáze kozlík lékařský, šanta kočičí nebo třeba vřes. Ale neplatí to vždy. Zaujalo nás: Feromon není jen jeden, rozlišuje se 5 obličejových feromonů a každý je spojený s jiným vzorcem chování.

V knize se dočtete právě o těch nejzásadnějších feromonech. Také se dozvíte, co kočka sděluje, když má vztyčený ocas. Proč byste jí měli doma dopřát nejlépe kus dřeva a jak ho postavit, aby si mohla udělat optimální manikúru a pedikúru. Co se děje, když stahuje uši dozadu a ušní otvory míří do stran. Která barva koček se spojuje s větší agresivitou a zda to platí hlavně pro kočky, nebo spíš pro kocoury. Jak zjistíte, že byste měli nechat kočku na pokoji. Nebo i to, jak ji odnaučit chování, o které ani za mák nestojíte, a mnoho dalšího.

Proč jsou tak mrštné

Kočky mají výjimečně vyvinutý smysl pro rovnováhu i díky extrémně výkonnému orgánu ve vnitřním uchu. Proto i ta vaše může třeba na zahradě bravurně skákat z jedné plaňky plotu na druhou. Tahle dovednost totiž není o cviku.

Kočky vnímají vibrace, které nejsou vidět, může jít o velice jemné záchvěvy půdy, třeba když poblíž jede auto. Na vibrace reagují smyslová tělíska v polštářcích tlapek. A při pohybu jim pomáhají i citlivé vousky – zaregistrují překážku, aniž by se jí dotkly, proto se kočka může bezpečně pohybovat i v noci.

Spánek a teplota v místnosti

Až ji budete pozorovat spící, mrkněte na teploměr. Nízká teplota, kolem 10 °C, kočku navádí k tomu, aby se stočila do klubíčka a dala hlavu pod tělo. Čím větší bude teplo v místnosti, tím spíš se klubíčko rozvine. Je-li kolem 20 °C, zpravidla leží roztažená. A když je opravdu velké vedro, může spát na zádech, pak všechny tlapky míří do vzduchu. Ovšem tuhle pozici volí, i když do ní někdo drcne a spadne na záda – tím si chrání odhalené bříško a krk.

Tyto tipy jsme pro vás vybrali z nové knížky Co má kočka na mysli.