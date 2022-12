Zdroj: Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com

Kokosovník patří mezi oblíbené palmy, které u nás můžete koupit. Často se prodává již jako větší stromek, protože v prvních letech je jeho pěstování náročnější a vyžaduje velkou trpělivost. Pokud ale rostlina přežije první roky života, máte v podstatě vyhráno, protože pak je velmi odolná a na další pěstování již nevyžaduje tak velké nároky.

Palmu si můžete vypěstovat i z kokosového ořechu. Podmínkou je, že musí být čerstvý a zdravý. Při koupi zatřeste s ořechem, a pokud uslyšíte žbluňkání, je to známka toho, že ořech není vyschlý a starý a že se hodí pro pěstování.

Autor: Shutterstock.com

Kokosový ořech přibližně z jedné poloviny vložte do lehkého substrátu, který je třeba udržovat neustále vlhký, ale ne přemokřelý, aby plod nezačal uhnívat. Teplota půdy by se měla pohybovat kolem 20 ºC. Pozor, klíčení nového výhonku z ořechu trvá až půl roku, proto buďte trpěliví. Nejprve vyklíčí nedělené listy, které se po určité době růstu promění v zelené vějíře, tolik typické pro palmové stromy.

Kokosovník v domácích podmínkách dorůstá do výšky maximálně kolem tří metrů. Vyžaduje pravidelnou zálivku vlažnou vodou, rosení a umístění na světlém místě, nikoli ale na přímém slunci. Východní nebo jihovýchodní strana pro něj budou optimální.

Jak vypěstovat palmu z kokosu:

Jaké podmínky je třeba dodržovat při pěstování kokosové palmy?

Substrát, který vybíráte, by měl být lehký a propustný, určitě s příměsí písku a rašeliny. V obchodech není problém zakoupit již připravený substrát určený právě pro pěstování palem. Ve spodu nádoby by měl být umístěn keramzit nebo hrubý písek sloužící jako drenáž. Dbejte na to, že palmy obecně nesnášejí časté přesazování, proto již na počátku zvolte prostornou nádobu. Později stačí, pokud budete strom pravidelně přihnojovat, případně mu vyměníte svrchní část zeminy. Pro hnojení můžete využít opět již předpřipravené hnojivo určené pro palmy nebo pro pokojové rostliny obecně. Do větší nádoby přesaďte palmu až v momentu, kdy uvidíte, že kořenový val již zcela prorostl starou nádobu.

Autor: Shutterstock.com

Stanoviště vybírejte světlé, ale bez přímého slunce, což platí pro všechny palmy, ale pro mladé rostliny speciálně. Přes léto kokosovník můžete nechat na terase, balkoně či na zahradě, protože letnění mu velmi vyhovuje. Dejte jen pozor, aby rostlina nestála na příliš větrném místě.

Zálivku volte častější, ideálně odstátou vlažnou vodou a nezapomínejte ani na rosení, protože palmy potřebují vyšší vzdušnou vlhkost. Pokud uvidíte, že rostlina má zahnědlé konečky listů, je to známka příliš suchého prostředí. Můžete pod rostlinu umístit odpařovač s vodou nebo do místnosti postavit zvlhčovač. Teplota vzduchu by se měla pohybovat ideálně kolem 25 ºC, v zimě ji můžete snížit, stejně tak jako zálivku. Stále však rostlinu udržujte na světlém stanovišti.