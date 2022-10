Zdroj: Shutterstock

Tentokrát se nám ozval jihočeský čtenář, který se rozhodl pro kompletní rekonstrukci střechy v příštím létě a s ní by chtěl nasadit na střechu i fotovoltaickou elektrárnu. Jenže se mu nezdají navržené technické parametry.

„Dobrý den, nechal jsem si zpracovat nabídku na domácí fotovoltaiku a v nabídce mám stringy zapojené na 800 V. Ovšem z logiky věci i z názoru konkurenční firmy by pro životnost střídače a bezpečnost celé soustavy nemělo být více než 400 V. Zvládne tohle standardně střídač GoodWe GW10K-ET Plus, když výrobce deklaruje, že špičkově zvládne až 1000 V. Myslím si, že to zvládne, ale moc dobře mu to neudělá, zvlášť když vidím, že jeho častým problémem je přehřívání.

A jaké akumulátory byste doporučili? Navrhli mi LiFePO4 Pylontech US3000C Plus 48V 3,6 kWh, ale to se mi nezdá.“

Dobrý den. Pokud jde o napětí 800 V, tak to je maximum, které lze použít a střídač to zvládne. Záleží na ostatních komponentách, kdy je typické používat komponenty do 750 V. Z hlediska životnosti není pro střídač problém fungovat na hraně rozsahu.



Varoval bych ale před navrženými bateriemi, které nejsou pro tento typ střídače kompatibilní. Co se tyká baterií, tak obecně je nutné používat vysokonapěťové baterie. Vhodné jsou například Pylontech Force H2, Dyness Tower 10+ nebo Pylontech H48050. Důležité je hlídat napětí - minimálně 180 V a maximálně 550 V.



Odpovídal Pavel Kupec, expert ze společnosti Woltair

