Do Luhačovic se dobře dopravíte i vlakem a kolo ani nemusíte mít s sebou. Mnohé hotely či penziony nabízí jeho zapůjčení, například jde o hotel Palace či Harmonie. A cyklopůjčovnu najdete také u nádraží.

Lázeňský okruh pro pohodáře

Takzvaný malý okruh nabízí 20 km dlouhou trasu nejen pro lázeňské šviháky. Startuje se u infocentra, pak projedete městečkem do obce Biskupice, dalším cílem je Řetechov, odkud budete mít Luhačovice jako na dlani. Pokračujte do Pozlovic, dále k přehradě a zpět do centra.

Kratší tip: Z lázní si vyjeďte jen k Luhačovické přehradě, tam a zpět je to asi 10 kilometrů.

Luhačovická přehrada je z centra města jen pár kilometrů Autor: Zlínsko-Luhačovicko

Náročnější lázeňský okruh

Začíná u Luhačovické přehrady a je o něco delší, počítejte se zhruba 38 km. Kromě vyhlídek, třeba na Petrůvce, vás cestou čeká poutní místo Malenisko s kostelíkem Panny Marie Sněžné, zřícenina Starý Světlov (hrad byl založený patrně v 1. polovině 14. století) či vrch Komonec (cyklovýlet si lze prodloužit i o Komonickou stezku).

Kratší tip: Nebo využijte okruh zvaný Z Luhačovic na Malenisko, ani tentokrát neminete půvabný kostelík a navíc budete mít po ruce i Jezírko lásky. Říká se, že kdo ji chce získat nebo si ji udržet, měl by ve vodní nádrži namočit levý ukazováček. Počítejte s asi 22 km.

Tři v jednom

Cyklotrasa Jižní toulky Luhačovským (Luhačovickým) Zálesím měří přibližně 29 km a provede vás oblastí, kde se stýkají etnografické vlivy Valašska, Slovácka a Hané. Samozřejmě nelze "obejmout" všechny vesničky, které do Zálesí spadají, ale poznáte například Nevšovou nebo Rudimov. Mezi nimi ještě budete projíždět městečkem Slavičín, v jehož bývalém barokním zámku se můžete stavit na sklenici piva. Nebo si užít pivní lázeň.

Delší tip: Z Luhačovic se na kole dostanete i na jedno z nejtajemnějších míst na Moravě, které je zároveň nejvyšší horou Vizovických vrchů. Jmenuje se Klášťov a prý tu před naším letopočtem bývalo obětní místo, údajně první ve střední Evropě. Celá trasa měří asi 48 km.

Výlet do Zlína se vyplatí

Z Luhačovic můžete vyjet i do Zlína (jednosměrná jízda orientačně asi 22 km). A navštívit třeba Baťův mrakodrap, z nejvyššího 16. patra je nádherný výhled, nebo architektonickou ikonu Památník T. Bati, která byla před několika lety zrekonstruovaná. Moderní stavby zastupují například Kongresové centrum Zlín nebo budova Univerzity Tomáše Bati, obě navrhla zdejší rodačka a světoznámá architektka Eva Jiřičná. A jedna z nejstarších památek Zlínského kraje, hrad Malenovice, zve 13. 8. na netradiční noční prohlídku. Zpátky do Luhačovic se můžete dopravit vlakem.

Delší tip: Další den možná zamíříte do Uherského Brodu, kterému se říká město Jana Amose Komenského či brána do Bílých Karpat. Tam a zpět budete mít v pedálech asi 41 km.

A pak už se opravdu vyplatí dopřát si v Luhačovicích některou relaxační proceduru.

Wellnes služby hotelu Alexandria vás postaví na nohy Autor: Lázně Luhačovice

Zdroj: Zlinsko-Luhacovicko.cz, Lazneluhacovice.cz