Zdroj: Sev.en

Energetický gigant Sev.en Pavla Tykače má s velkým lomem ČSA na Mostecku ohromné plány. Postupně se má zatopit a v jeho okolí vznikne ohromné centrum ekologické výroby energií. A nejen to. Bude to i místo udržitelné budoucnosti.

Investované tři miliardy mají přetvořit tohle téměř děsivé místo na oázu zelené energie. Lom ČSA, který dnes znáte nejspíš z fotografií jako pekelnou díru pod zámkem Jezeří, se má zatopit. Vzniklé Komořanské jezero bude využíváno hned několika způsoby. Především by mělo být jako centrum rekreačních aktivit, kdy kolem jezera povede velká trasa pro běžce a cyklisty. Budou zde místa na odpočinek a mnoho zázemí nejen pro vodní sporty.

Tak to vypadá dnes Autor: Sev.en

Tak by to mělo vypadat v budoucnu Autor: Sev.en

Druhé využití bude mít jako místo pro plovoucí solární elektrárnu. Ta má výhodu ve využití jinak nevyužívaného prostoru, ale také třeba v tom, že vytváří na hladině stín, čímž se voda tak rychle neohřívá a nevytváří se v ní rychle vodní řasy.

Víte, že… Komořanské jezero tu už bylo? Vzniklo nejspíše před přibližně 15 000 lety jako mělké průtočné jezero v podhůří Krušných hor. Plocha Komořanského jezera zabírala minimálně 5 600 hektarů, což je více než například dnešní Lipno. I když se jeho rozloha postupem času zanášením a zarůstáním zmenšovala, ještě v 17. století jej známý literát Bohuslav Balbín označil za největší jezero Českého království. Ještě v 19. století dosahovalo Komořanské jezero rozlohy 195 hektarů. Roku 1831 nařídil kníže Ferdinand z Lobkovic jeho kompletní vysušení, k čemuž také po čase došlo. Roku 1873 vznikly v prostoru první hnědouhelné doly. Poslední zbytky jezerních sedimentů byly odtěženy koncem dvacátého století.

Soláry, vodík i hydroelektrárna

Další solární parky pak vzniknou na rekultivovaném území jako samostatné fotovoltaické parky, tak i v rámci agrovoltaiky. Celkem by zde měly vyrůst fotovoltaické panely o souhrnném výkonu až 600 MW. Zelená energie, které je hodně přes den v létě, se zde ale bude také uchovávat. Součástí totiž bude i továrna na výrobu vodíku, což je palivo budoucnosti. Aby se ale energie také uchovala na rychlou potřebu, Sev.en plánuje výstavbu přečerpávací elektrárny, kdy by horní nádrž měla být nad zámkem Jezeří.

Součástí bude také areál akvaponické farmy, která bude spojena s provozem chovu ryb. Je to velmi logické spojení, kdy se ryby starají o výživu vody, ze které pak rostou saláty apod. Fotovoltaické panely by pak měly dodat areálu dost energie na celoroční provoz.

Nové městečko

Součástí projektu je i městečko Nové Komořany, které má být jakousi ukázkou města budoucnosti. Bude totiž energeticky soběstačné. Vytvoří si dostatek energie a chytře bude využívat energií z místních podmínek tak, aby nemuselo být připojeno k žádné síti.

Zdroj: Projekt Green Mine