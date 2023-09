Zdroj: Shutterstock

Podzim je tady a s ním přichází na řadu i pozvolná příprava zahrady na zimní odpočinek. Jestli jste doteď do kompostéru sypali zejména posekanou trávu, je na čase mu udělat radost i jinými složkami, kterých je právě v tomto období požehnaně.

Na kompost přidejte listí

Přidáním shrabaného listí celý kompost ožije a zároveň budete mít dostatek uhlíkaté složky, které je většinou v průběhu léta nedostatek. Mnozí ze zahrádkářů, kteří kompostují již delší dobu, ví, že takové pytle se štěpkou či listím z předchozího podzimu předpřipravené na další sezonu ušetří polovinu práce s překopáváním kompostu. Proto je teď vhodný čas využít prodyšné pytle od cibule či brambor, naplnit je listím, zavěsit je nejlépe na půdě, kde vydrží do dalšího roku bez toho, aniž by začalo plesnivět. V létě jej pak přidávejte k trávě a nestane se vám, že by začala tlít.

Starší kompost provzdušněte

Všechny dlouhodobé komposty přeházejte kvůli provzdušnění do konce října, ještě než nastanou silnější mrazy. Později není přehazování vhodné, protože příliš nízké zimní teploty by zastavily humifikaci. Přehazováním zajistíte lepší přístup vzduchu, který je při kompostování nezbytný. Zároveň promícháváte všechny složky, a navíc sušší kompost od krajů s vlhkým a teplým kompostem z prostředku.

Zapáchá váš kompost?

To by neměl. Pokud to tak je, někde se stala chyba. Znamená to, že kompost netleje, ale hnije. Stává se tak, když má nedostatek vzduchu. Tuto chybku napravíte tak, že kompostu dodáte hnědou složku a proházíte ho vidlemi.

Co do kompostu nepatří:

Kvetoucí nebo odkvetlé plevele – zaplevelili byste si zahradu

Kořeny košťálové zeleniny – jsou zdrojem nádorovité choroby kořenů

Plesnivé potraviny – zdroj karcinogenů

Listí nebo tráva od silnic s hustým provozem – zdroj těžkých kovů

Popel z hnědého a černého uhlí – vysoký obsah síry a železa, který rostlinám neprospívá

Co kompostovat:

Mladé plevele

Saze

Dřevěný popel

Zbytky zeleniny a ovoce z kuchyňského zpracování

Listí

Kůru stromů

Jehličí

Nadrcené větve

Zdroj: izahradkar.cz, zemito.cz