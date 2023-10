Zdroj: shutterstock.com

Zdravý a zralý kompost na zahradě ocení každý zahrádkář. Když jej přimícháte do půdy jako přírodní hnojivo, vaše rostliny si budou užívat. Co ale dělat, když se vám do něj nastěhují nezvaní návštěvníci v podobě myší a dalších hladovců? Pak musíte vyrazit do boje.

Každá zahrada ocení trochu kompostu

Podívejte se na základní pravidla kompostování:

Kompost je doslova potěchou každé zahrady. Najdete zde vysokou koncentraci nejrůznějších živin. Rozkládá se zde organická hmota, z ní vzniká humus. Díky procesům, které zde probíhají, může kompost pomáhat s ničením různých patogenů.

V kompostu naleznete nejrůznější houby, plísně, mikroby, žížaly, stonožky, mnohonožky, svinky i další hmyz. Díky těmto živočichům bude biomasa regenerovat, filtrovat i dezinfikovat půdu. Tyto prvky jsou v kompostu a půdě důležité.

Když na kompost zaútočí nezvaní hosté

Kromě žádaných návštěvníků mohou váš kompost napadnout i živočichové, které byste raději neviděli. Při zakládání kompostu si dávejte pozor na to, aby byl dobře postavený, pravidelně jej promíchávejte, aby se hmota mohla rozkládat a dýchat. Pokud to dělat nebudete, budou se v kompostu množit paraziti, kteří jsou škodliví.

V kompostu se mohou usadit například i různé druhy much. Mouchy svá vajíčka nakladou do posekané trávy, hnoje smíchaného se slámou, ale i do mokré trávy.

Mezi další brouky, kteří se mohou v kompostu usadit, patří brouci vypadající jako zelená ocel. Abyste se zbavili těchto parazitů, přidejte do kompostu kostní moučku, ta biomasu z části vysuší. S mouchami můžete bojovat i za pomoci postřiku, který budete používat kolem volných hromad biomasy.

Na co si dát pozor: V kompostu udržujte rovnoměrný poměr hnědé a zelené hmoty, nezapomínejte na časté otáčení kompostu.

Dejte si pozor na hlodavce

V kompostu se mohou usídlit také myši. V takovém případě je vhodné kompost přemístit do pevného plastového kompostéru, kam se myši nedostanou. Umístěte jej co nejdál od domu. Kromě myší se může kompost stát také domovem mývalů a dalších domácích zvířat.

Do kompostu nedávejte zbytky jídla, jako jsou maso nebo masné výrobky, olej či sýry. Spolu s kořením a kočičím stelivem jde o lákadla pro hlodavce.

