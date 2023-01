Zdroj: shutterstock.com

V každé domácnosti vzniká denně malé množství organického odpadu, který běžně končí v odpadkovém koši. A to je škoda. Pokud máte doma pokojové rostliny – ať už v bytě, na balkoně nebo třeba terase (pokud nemáte možnost kompostování na zahradě), byla by škoda tohoto odpadu nevyužít. Poradíme vám, jak založit kompost v bytě. Je to snadné. A nesmrdí to (pokud vás to zajímá).

Jak založit kompost bez zahrady?

Do založení kompostu se můžete pustit i v případě, že nemáte zahradu. Ale i v případě, že zahradu máte, ale založení kompostu na ní nepřipadá v úvahu. K založení budete potřebovat vermikompostér. Co to je? To je velmi zjednodušeně řečeno nádoba, ve které najdete žížaly. Ty se starají o rozklad bioodpadu, který doma vyprodukujete.

Žížaly jsou schopny přeměnit váš kuchyňský odpad v kvalitní kompost za pouhé tři měsíce. Žížaly musíte brát jako parťáky – něco jako domácího mazlíčka.

Jak na kompost?

Aby žížaly v kompostéru dobře prospívaly, musíte se o ně dobře starat. Hlavní zásadou, které se musíte držet, je správné krmení. Žížaly jsou býložravé, i proto jim do kompostéru nedávejte mléčné nebo masné výrobky. Pouze čistý rostlinný bioodpad. Z potravin, které spadají do bioodpadu, jim příliš nesedí chuť citronu a chilli. Do kompostéru je tedy dávejte jen v malém množství s dalším odpadem.

Jaké žížaly jsou vhodné?

Ve vermikompostéru nenajdete naše běžné zahradní žížaly. Používají se v něm menší a drobnější žížalky s rychlejším reprodukčním cyklem. Vhodné jsou žížaly hnojní a žížaly kalifornské. Ty dělají celý proces kompostování efektivnější.

O žížaly se musíte starat. Kromě zbytků z kuchyně potřebují dostatečnou vlhkost, tu jim dodává bioodpad. Použít můžete také zvlhčovač. Důležitý je i dostatek vzduchu. Žížaly nepřekrmujte. V opačném případě se bude kompostér přehřívat, žížalám by se to nelíbilo a mohly by začít hledat jinde.

Kam kompostér postavit?

Vermikompostér můžete postavit na terasu či balkon, ale klidně i do rohu ve vaší kuchyni. V případě venkovního použití musíte vyřešit otázku přehřívání v létě a zateplení v zimě.

