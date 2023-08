Zdroj: shutterstock

Vědci i amatérští zahradníci se shodují: kompost je neocenitelným pomocníkem v zahradě. Co to vlastně je a proč bychom se měli kompostováním zabývat? Na tyto a další otázky vám přinášíme odpovědi.

Kompostování je proces, který se na první pohled možná zdá záhadný a možná i trochu odporný. Ve skutečnosti je to ale něco, co se děje přirozeně. Jak se z hromady odpadu stává cenné hnojivo? A proč bychom měli trávit čas kompostováním? Zůstaňte s námi a dozvíte se to, ale i mnohem více!

Jak se používá kompostér?

Použití kompostéru je snadné. Základem je pravidelné vrstvení zahradního a domácího bioodpadu v kompostéru. Ke kompostování je vhodná například posekaná tráva, listí, zbytky ovoce a zeleniny, ale i kávová sedlina. Pro urychlení rozkladu můžete přidat i kompostovací bakterie nebo již vzniklý kompost. Postupně se v kompostéru vytvoří tmavá, měkká a vlhká hromada, kterou můžete použít jako výživné hnojivo.

Proč kompostovat?

Kompostování má několik výhod. První je ekologická: tímto způsobem recyklujeme bioodpad a snižujeme množství odpadů na skládkách. Druhou výhodou je, že kompost poskytuje výživné látky rostlinám, což zlepšuje kvalitu půdy. Navíc je kompost skvělým způsobem, jak získat přírodní hnojivo, které je bohaté na mikroorganismy a výživné látky.

Co se děje v kompostu Kompostování je proces, při kterém se bioodpad přeměňuje na stabilizovaný výstup, který se nazývá kompost. Zde jsou některé důležité procesy, které se odehrávají v kompostu: Biodegradace : Mikroorganismy, jako jsou bakterie a houby, rozkládají organický materiál obsažený v bioodpadu. Tyto mikroorganismy spotřebovávají organické látky jako zdroj energie a živin.

: Mikroorganismy, jako jsou bakterie a houby, rozkládají organický materiál obsažený v bioodpadu. Tyto mikroorganismy spotřebovávají organické látky jako zdroj energie a živin. Aerobní proces : Kompostování je aerobní proces, což znamená, že se provádí za přístupu vzduchu. Přítomnost kyslíku umožňuje mikroorganismům efektivně rozkládat organický materiál.

: Kompostování je aerobní proces, což znamená, že se provádí za přístupu vzduchu. Přítomnost kyslíku umožňuje mikroorganismům efektivně rozkládat organický materiál. Teplotní změny : Během kompostování se teplota v kompostu zvyšuje. To je způsobeno aktivitou mikroorganismů, které produkují teplo jako vedlejší produkt svého metabolismu. Teplota v kompostu může dosáhnout až 60-70 °C.

: Během kompostování se teplota v kompostu zvyšuje. To je způsobeno aktivitou mikroorganismů, které produkují teplo jako vedlejší produkt svého metabolismu. Teplota v kompostu může dosáhnout až 60-70 °C. Obrácení kompostu : Proces kompostování je urychlený pravidelným obracením kompostu. Tím se zajišťuje rovnoměrné rozložení organického materiálu a přístup kyslíku pro mikroorganismy.

: Proces kompostování je urychlený pravidelným obracením kompostu. Tím se zajišťuje rovnoměrné rozložení organického materiálu a přístup kyslíku pro mikroorganismy. Výsledný kompost: Po dokončení procesu kompostování vzniká stabilizovaný výstup, který se nazývá kompost. Kompost je bohatý na živiny a může být použit jako přírodní hnojivo pro zlepšení půdy a podporu růstu rostlin. Je důležité dodržovat správné postupy při kompostování, jako je správné poměřování organického materiálu, udržování správné vlhkosti a dostatečného přístupu kyslíku. Tím se zajistí účinný a bezpečný proces kompostování.

Na co se používá kompost?

Kompost je přírodní hnojivo. Lze ho přidávat přímo k rostlinám nebo do zeminy, kde pomáhá udržovat půdu vlhkou a zdravou. Kompost zvyšuje obsah živin v půdě, zlepšuje její strukturu a vlastnosti a podporuje aktivitu mikroorganismů, které jsou pro půdu nezbytné. Kompost lze také použít jako mulč proti plevelu.

Co do kompostu patří a co ne?

Do kompostu patří zahradní a domácí bioodpad, například zbytky ovoce a zeleniny, posekaná tráva, listí, piliny nebo kávová sedlina. Naopak do kompostu nepatří maso, kosti, tuky, mléčné výrobky, nemocné rostliny, plevel s osivem nebo chemicky ošetřený materiál. Pro dosažení nejlepšího kompostu je důležité udržovat správnou vlhkost a pravidelně kompost promíchávat.

Nebojte se kompostování vyzkoušet. Je to skvělý způsob, jak přispět k udržitelnosti životního prostředí a zároveň si vylepšit půdu na zahradě. A kdo ví, možná vaše zahrada zazáří!

Zdroj: environment.sa.gov.au, nrdc.org