Zdroj: Shutterstock

Kompostovatelný materiál je dnes spíš směšná napodobenina toho, co od něj očekáváme. Naopak. Vědci z univerzity v Plymouthu totiž zjistili, že při nevhodných podmínkách se biorozložitelná taška, která by měla v kompostu zmizet do dvou let, nerozloží ani za tři. V odborném časopisu Environmental Science and Technology publikovali výzkum testovali degradabilitu bioplastových tašek v různých prostředích. A například taška ve slané mořské vodě se nejenže nerozložila, ale za 27 měsíců do ní bylo možné dát stejný nákup a klidně ho zase odnést. A neptejte se ani, co zbude po kelímku na kávu…

Nový materiál

Ročně se vyprodukuje přes 360 milionů tun plastového odpadu, přičemž pouze 9 % z toho se recykluje. Podle současných odhadů se množství plastů v oceánech do roku 2050 vyrovná hmotnosti všech druhů ryb dohromady. Bioplasty v současné době tvoří pouze 1 % celosvětové produkce plastů a velká část z nich vyžaduje specializovaná kompostovací zařízení, aby je bylo možné rozložit. Vysoké náklady, problémy s mechanickými vlastnostmi a špatná dlouhodobá stabilita také omezily širší komerční využití bioplastů.

Ale je tu nová skupina vědců, kteří se nespokojili s tím greenwashingem, jak by se dal současný stav s bioplasty nazvat.

Společnost CTK Bio Canada a její zakladatelé JK Park a Daniel Shum se dali dohromady s vědci z University od British Columbia s tím, že jejich cílem byl právě vývoj plastu, který by byl skutečně biologicky odbouratelný, a to nejen za speciálních podmínek, ale v klasickém kompostu, který máme každý na zahradě. Materiály se měly rozkládat pouze na netoxické vedlejší produkty a zároveň měly zůstat kompatibilní se zařízeními pro výrobu tradičních plastů.

Výsledkem je nová bioplastická pryskyřice, která je skutečně odbouratelná. Je netoxická a navíc její výroba není nijak energeticky náročná. V roce 2021 představili tento plast odborné veřejnosti a rozpracovali technologické materiálové zkoušky, kterými plast prošel v roce 2022. To také na látku dostali patent. Nyní už je ve výrobě nový plast, který se liší svou hustotou, měkkostí, zpracovatelností a také tím, kde se dokáže nejlépe rozložit.

Zdroj: CTK Bio Canada, Environmental Science and Technology, Bloomberg