Papírový velký technický průkaz, jak jej známe doteď, od roku 2024 skončí. Zůstane vám jen jeden doklad s technickými údaji o vozidle. A to malý techničák, v němž bude víc údajů, než v současnosti je.

O zrušení velkého technického průkazu rozhodli poslanci při schvalování novely zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Nyní ji projednávají senátoři.

Konec velkých technických průkazů

Ministr dopravy Martin Krupka říká: „Registrační doklad budou úřady stále vydávat, ale bude se skládat pouze z jedné části. U starších vozidel se počítá s tím, že při nejbližším úkonu provedeném na registračním místě se technický průkaz odebere (oba doklady) a vydá se doklad nový.“

Neuvažuje se o žádné jednorázové lhůtě pro výměnu. Pro majitele nových vozidel se nebude měnit nic, registrace bude probíhat stejným způsobem, jen jim bude vydaný pouze jeden doklad.

Díky digitalizaci budou ušetřeny miliony korun, ale i spousta zbytečné byrokracie. Všechny údaje budou dostupné elektronicky, případně na malém techničáku.

Jednodušší registrace a změna provozovatele

Díky novele bude jednodušší také registrace nebo změna provozovatele vozidla. Odpadne také povinnost absolvovat evidenční kontrolu v případě, kdy má být jako nový vlastník vozidla zapsán v registru silničních vozidel jeho dosavadní provozovatel. To je typické u leasingu.

Zjednodušený bude také přepis vozidla na jiného majitele nebo provozovatele. Žádost nebudou muset provádět oba vlastníci (současný a budoucí) současně, zůstane jen povinnost podat ji u stejného úřadu obce s rozšířenou působností.

Možnost elektronických žádostí by se měla ještě letos rozšířit. Od loňského června lze zažádat o výměnu řidičského průkazu přes portál občana (při konci platnosti, krádeže – kvůli tomu, že nelze platit kartou, není možné žádat online o změny s poplatkem). Novinkou by měly být tzv. blesky – žádost o zrychlené vyřízení vydání ŘP do 5 pracovních dnů.

