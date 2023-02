Zdroj: shutterstock

Zázvor je velmi oblíbený, protože zabíjí viry, bacily a zároveň skvěle chutná. Pokud jste nemocní, sáhněte po něm a udělejte si dobrý čaj. Hodí se i do různých jídel převážně indické kuchyně. Jedinou jeho nevýhodou je zdlouhavé loupání. A proto máme pár triků.

Zázvor se kroutí a je všelijak pokřivený. Právě proto se špatně loupe. Neztrácejte však naději, existují šikovné triky, jak jednoduše, rychle a s minimálním zbytkovým odpadem zázvor oloupat.

Nožem ani škrabkou ne!

Mladý, čerstvý zázvor má tak tenkou a jemnou slupku, že jej nemusíte loupat vůbec. Avšak v běžném supermarketu mají zázvor jen starší a ten loupat opravdu musíme. Když se do toho dáme nožem, ořežeme zbytečně moc dužiny, a to je škoda. Škrabka si zase neporadí s pokřiveným povrchem zázvoru. Nedostane se do všech záhybů.

Neuvěříte, jak užitečná může být čajová lžička.

Ano, osvědčený trik radí použít čajovou lžičku. Vezměte zázvor a začněte okrajem lžičky zázvor loupat. Tímto způsobem minimalizujete odpad. Není to jednoduché, ale po pár pokusech si najdete svůj způsob a půjde to samo. Pokud si nejste jistí, jak na to, zde ve videu si loupání lžičkou můžete prohlédnout:

A co pak se zázvorem? Vyzkoušejte vynikající zázvorový likér

Budete potřebovat následující suroviny: 500 ml alkoholu (například vodky nebo rumu), 3-4 velké kusy čerstvého zázvoru, 200 g cukru, 250 ml vody a šťávu z jedné limetky. Proces přípravy začíná oloupáním a nastrouháním zázvoru na jemném struhadle. Poté smíchejte cukr s vodou v malém hrnci a přiveďte k varu, dokud se cukr úplně nerozpustí. Přidejte nastrouhaný zázvor a nechte směs vychladnout. Zalijte alkoholem a šťávou z limetky, směs dobře promíchejte. Nalijte směs do lahve, nechte vychladnout a alespoň týden odležet, aby se chuti a vůně dobře propojily. Pokud chcete, můžete přidat další koření, jako je skořice nebo badyán. A hotovo, váš zázračný zázvorový likér je připraven k použití. Dobrou chuť.



