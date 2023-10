Zdroj: Shutterstock

Než použijete speciální lepidlo nebo těsnicí hmotu na lemování, musíte z ní odšroubovat špičatou trysku a nožem odříznout vývod z kartuše. Nyní můžete trysku opět našroubovat. Pokud není otvor připravený výrobcem, musíte špičku odříznout sami. Kartuši vložíte do extrudéru a můžete začít lepit. Směs se vytlačuje opatrným stisknutím spouště extrudéru. Trysky některých tmelů nemají zátky. V takovém případě, aby hmota po dokončení nevyschla a neucpala trysku, je třeba do otvoru vložit zápalku nebo nějakou silnější improvizovanou zátku – vrut nebo hřebík. Při nejbližší příležitosti takovou provizorní zátku jednoduše odstraňte a pokračujte v lepení.

Příprava povrchu a nanášení těsnicího prostředku

Povrch střechy, na který má být tmel nanesen, je třeba nejprve odmastit, například omytím technickým benzínem, a ujistit se, že na něm není prach ani jiné znečištění (rez, odlupující se barva). Tmel se vytlačí podél spáry. Pokud je spára příliš široká, musí se do spáry umístit dilatační páska (polyuretanem impregnovaná pěnová páska). Po nanesení tmelu musí být do 5-20 minut vytvořena estetická spára. To se nejpohodlněji provádí pomocí speciální plastové silikonové stěrky. Měli byste zkontrolovat, jak rychle začne lepidlo zasychat a tuhnout, abyste měli čas na zarovnání spáry. Obvykle na to máte 5 až 20 minut.

Netěsnost střechy u oplechování ventilační trubky:

Zkouška přilnavosti

Pokud si nejste jisti, zda tmel k danému plastu dobře přilne, proveďte jednoduchý test. Naneste silnou vrstvu tmelu na neexponované místo a po vyčkání na jeho vytvrzení (může trvat až tři dny) se jej pokuste odlepit. Pokud se ho podaří oddělit od podkladu, znamená to, že tmel není pro tento materiál vhodný. Šířka a hloubka spáry by měly být vyměřeny tak, aby ji pohyby spojovaných dílů nemohly změnit o více než 25 %. To proto, že pokud by deformace při roztahování a smršťování materiálu byly větší, došlo by k poškození spoje. Spoje by měly mít minimální šířku 5 mm. Maximální šířka nesmí přesáhnout 30 mm. Poměr šířky a hloubky by měl být 2 : 1.

Těsnění plochých oplechování

Jedná se o oplechování půdních stěn nebo okapů, tedy o místa, kde oplechování přiléhá k rovným plochám. Místo tmelu je zde lepší použít lepidlo na plech. Tato lepidla jsou vhodná pro všechny typy plechů a téměř všechny podklady včetně dřeva. Nesmí se však nanášet na asfaltové nebo plastové povrchy. Povrch musí být pouze čistý a suchý. Tato lepidla se roztírají stěrkou, a to pouze v jednom směru. Teplota vzduchu a podkladu musí být vyšší než 3 °C. Na čerstvě nanesenou hmotu se položí oplechování nebo jiný plech. V místech spojení dvou plechů do lepicí hmoty vložte 10 cm široký pás plechu. Tím se vytvoří jakási dilatační spára, která minimalizuje účinky napětí mezi upevňovanými prvky. Je třeba mít na paměti, že při upevňování plechů ke svislým plochám samotné lepidlo nestačí. Neobejdeme se bez střešních šroubů, či předepsaných systémových těsnicích podložek (pokud předepsané jsou).

