Zdroj: Shutterstock

Údržba střechy je důležitou součástí přípravy na každou zimu. Naplánujte si kontrolu střechy a těšte se z pevné a pěkné střechy po mnoho let. Poradíme vám, na co se zaměřit, a na která kritická místa rozhodně nezapomenout.

Důkladná údržba střechy není snadným úkolem v žádném ročním období, ale v zimě by to bylo mnohem náročnější než obvykle. Navíc komu by se chtělo chodit na střechu, když klesají teploty a sněží? Bylo by to náročné a nebezpečné a jsme si jisti, že byste raději zůstali v teple a suchu uvnitř svého domu. Proto je lepší střechu zkontrolovat a případně opravit, dokud to vlídnější počasí umožní.

Kontrola střechy je důležitá

Pokud jde o ty nejzásadnější záležitosti, mezi které střecha bezpochyby patří, nevyplatí se pouštět se do práce na vlastní pěst. Zdánlivé úspory mohou rychle vyústit v řadu starostí, když se ukáže, že střecha není tak bezchybná, jak si možná myslíte. Jak si vybrat nejlepšího odborníka na danou práci? Nejlepší je nechat si střechu zkontrolovat a případně opravit odborníky, kteří vám střechu instalovali. Pak si můžete být jisti, že žádný důležitý prvek nebude opomenut a díky jejich znalosti specifik a použití příslušných materiálů se vám dostane odborné pomoci. Pokrývač provede komplexní prohlídku střechy, zjistí možná nebezpečí a pomůže je rychle odstranit.

Oprava hřebene střechy

Oprava střechy před zimou

Jaké práce je nejčastěji třeba provést před zimou? Nejčastějšími nedostatky jsou prasklé tašky, které je třeba vyměnit za nové. Tento problém se nevyskytuje u střechy z plechu odolného proti povětrnostním vlivům (např. šablony, střešní panely nebo plechové šindele). Pamatujte, že stav střechy je ovlivněn především materiálem, z něhož je vyrobena. Sázka na vysokou kvalitu automaticky eliminuje riziko poškození. To však neznamená, že výběrem nejlepších výrobků dostupných na trhu můžeme zanedbat kontroly.

Citlivá místa

Pravidelná kontrola stavu střechy zajistí, že případné závady budou drobné a jejich odstranění bude rychlé, bezproblémové a relativně levné. Na druhou stranu jejich zanedbání může mít za následek vlhké skvrny na stěnách, poškození fasády a vlhkost v podkroví. Kromě toho se při prohlídce vyplatí podívat se na okolí střešních oken, vikýřů a komínů, kde je největší pravděpodobnost zatékání střešní krytinou. Nedílnou součástí střechy je také okapový systém. Před příchodem prvních sněhů je nutné zkontrolovat jeho instalaci, zejména spoje a upevnění.

Čištění střechy před prvním sněhem

Stojí za zmínku, že střecha má také estetickou funkci. Proto je dobré předcházet zimnímu období důkladným umytím krytiny. Zabráníte tak stékání nečistot s dešťovou vodou a roztátým sněhem. Na střeše se neusazuje pouze prach, srážky a chemické látky. Pokud se dům nachází ve stínu, může vlhkost a nedostatečný přístup slunečního světla podporovat růst biologického porostu - řas, mechů nebo lišejníků. Pro tento úkol je nejlepší použít tlakovou myčku a v případě potřeby specializovanou čisticí kapalinu, která nepoškodí strukturu střešního materiálu.

