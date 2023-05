Zdroj: Shutterstock

Londýnské Westminsterské opatství je pro Brity totéž, co pro našince pražská katedrála sv. Víta. Nejslavnější chrám. Od roku 1066 tady probíhají korunovace anglických panovníků, což bude zítra platit i pro krále Karla III. Tohle není muzeum, ale místo, kudy kráčely dějiny.

Podívejte se, na jaký trůn zítra Karel III. usedne:

1. Více než 1000 let

Westminsterské opatství stojí na břehu Temže. Z Buckinghamského paláce, odkud bude Karel III. odjíždět na korunovaci, je to pěšky asi čtvrthodina. Pro benediktinský klášter zde v 11. století král Edward nechal postavit velký kamenný kostel v románském slohu. Moc se z něj nedochovalo, nicméně uvidíte například nejstarší dveře v Anglii. Dřevo pochází z roku 1032, dveře z něj byly vybudované v 50. letech 11. století a najdete je v předsálí, které vede do kapitulní síně.

2. Zásadní gotika

Zhruba o dvě stě let později další panovník Jindřich III. zbořil část opatství a zásadně ho přestavěl v gotickém stylu, což bylo tehdy velice módní. Chrám se cíleně budoval tak, aby se tu mohly odehrávat velkolepé korunovace. Současná budova také většinou pochází z doby vlády krále Jindřicha III., i když Westminsterské opatství neboli Kolegiátní kostel svatého Petra ve Westminsteru prošel dalšími dostavbami a úpravami. Proto se označuje jako učebnice architektury 13. až 16. století.

3. Slavné korunovační křeslo

Budete-li se dívat na přenos z korunovace, všimněte si momentu, až bude Karel III. usedat na korunovační křeslo. Jde o jeden z nejcennějších nábytkových kusů nejen v Anglii, ale vůbec na světě, na nějž pozadí anglických panovníků usedá více než 700 let. Ale možná je to "jen" více než 600 let, historické prameny v tomto nemají úplně jasno. Dubové křeslo bylo vyrobené patrně v letech 1300 až 1301, podstavec s pozlacenými lvy se přidal v roce 1727. Na tomto jedinečném nábytku se „podepsalo“ více lidí a mnozí doslova, zejména studenti a návštěvníci opatství v 18. a 19. století (což je vidět na jeho zadní straně).

4. Na paměť letců

Počátkem 16. století se na popud krále Jindřicha VII. začala přistavovat nádherná „paní kaple“ (Lady Chapel). Panovník sice zemřel dříve, než byla kaple na světě, ale svoje místo posledního odpočinku tady našel. Společně s dalšími králi a královnami. Celkem ve Westminsterském opatství odpočívá 30 králů a královen. Na jednom konci kaple je další malá kaple, jež funguje jako vzpomínka na královské letce, kteří zahynuli v bitvě o Británii v roce 1940. Na bitvu odkazuje také vitráž.

Westminsterské opatství, západní vchod. Západní věže postavené v 70. letech 18. století tak, aby odpovídaly gotickému kostelu ze 13. století Autor: Shutterstock

5. Anglický „Slavín“

Ve Westminsterském opatství odpočívá mnohem více lidí, kromě panovníků jde o významné osobnosti společenského života. Včetně nejslavnějšího fyzika 20. století Stephena Hawkinga (zemřel v roce 2018). Mnozí jej vnímali jako nástupce Isaaca Newtona. Nicméně jiné osobnosti připomíná pouze památník, což je případ i Williama Shakespeara.

6. Komu patří

O Jindřichu VII. už byla řeč. Do dějin se zapsal i jeho syn Jindřich VIII., ale úplně jinak. Syn objednavatele „paní kaple“ se proslavil rušením klášterů, nicméně chrám zůstal zachovaný. Od nařízení Alžběty I. patří a podléhá přímo panovníkovi. Takže Karel III. bude při zítřejší korunovaci vlastně ve svém.

Video nejen pro pamětníky: korunovace Alžběty II.

Na stejném místě, kde se konal pohřeb jeho první manželky princezny Diany (1997) a také matky, královny Alžběty II. Ale ta se tu rovněž vdávala (1947). Stejně jako její vnuk. Řekli byste, že v dubnu to bylo už 12 let, kdy se oblíbený princ William oženil s Catherine Middletonovou?

