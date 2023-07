Zdroj: Shutterstock

Kostel svatého Donáta, který se nachází ve městě Zadar v Chorvatsku, je jedním z nejvýznamnějších předrománských staveb v zemi. Tak až nebudete samým horkem vědět, co dělat, protože na pláži bude k nevydržení, vyražte do Zadaru a do kostela. Opravdu stojí za to.