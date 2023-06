Zdroj: Shutterstock

Ministerstvo životního prostředí České republiky plánuje zavedení nové legislativy, která by od roku 2025 zakázala prodej nových kotlů na tuhá paliva do 300 kilowattů, primárně na uhlí. Tento krok je součástí snahy o ochranu ovzduší a snižování emisí skleníkových plynů. Zákaz by se měl týkat kotlů, které spalují výhradně uhlí, avšak podle odborníků se takové kotle v současnosti téměř nevyrábějí a jejich prodeje jsou ojedinělé. Většina kotlů na trhu je kombinovaná a lze v nich spalovat jak uhlí, tak dřevo.

Tady je přeměna uhelné kotelny na peletovou:

Přestože nové kotle by se podle zákona nemohly v tuzemsku prodávat, tuzemští výrobci by je mohli i nadále produkovat pro zahraniční odběratele. V rámci novely zákona by měl být v tuzemsku zakázán hlavně prodej koksu, antracitu a hnědého či černého uhlí.

Změna zákona by měla přinést i další změny. Rozšířit by se tak mohly například pravomoce obcí při smogových situacích. Ty by nově mohly omezit či zakázat provoz krbů, kotlů a kamen do 300 kW v případech, kdy je možné je nahradit jiným zdrojem, jež má lepší emisní bilanci. V současnosti mohou obce regulovat pouze dopravu.

Přejít z levného uhlí bude ekonomické

Ovšem patrně bude i pro lidi samotné výhodné přejít z levného uhlí na jiné vytápění. Nízká cena uhlí totiž nepotrvá věčně. Podle analytika společnosti ANO Jiřího Gavora je zákaz nových kotlů rozumným prvním krokem. „Staré kotle se nechají dožít z ekonomických důvodů. Zdraží palivo a lidé se kotlů, které jsou jen na uhlí, v rámci dotačních programů zbaví a vymění je třeba za kotle na biomasu,“ řekl pro deník Právo Gavor.

Zákaz prodeje kotlů na uhlí s předstihem před rokem 2027 vítá. „Je rozumné udělat to s předstihem. Dovedu se vcítit do uvažování spotřebitelů, kteří by si na konci roku 2026 koupili nový kotel na uhlí a následným zdaněním uhlí by se mohli cítit podvedeni,“ dodal.

Nicméně, zákaz nepředstavuje zásadní změnu pro kvalitu ovzduší. Podle odborníků je hlavním problémem toxické látky a karcinogeny produkované lokálními topidly, které nejsou využívány optimálně. Častým problémem je spalování dřeva, které obsahuje přidané chemické látky jako jsou laky či nátěry k ošetření dřeva nebo spalování mokrého dřeva. V těchto případech nedochází k optimálnímu hoření a vznikají toxické látky.

Zdroj: Právo, Novinky, EnergoŽrouti