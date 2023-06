Zdroj: Kořenovky.cz

Přírodní koupací jezírka jsou stále vyhledávanější alternativou k bazénům. Prozradíme vám, jak se jezírko staví, kolik to stojí a také co obnáší jeho údržba.

Ještě než začnete s výkopovými pracemi, je třeba jezírko navrhnout tak, aby vyhovovalo vašim potřebám. Proto nejprve architekt a realizátor stavby jezírka navštíví vaši zahradu. Zde posoudí lokalitu, podrobně se seznámí s vaší představou a proberou s vámi vhodné umístění, tvar, velikost a použité technologie. A teprve na základě těchto konzultací vznikne podrobný projekt.

Zemní práce

Na základě projektu následuje zaměření budoucího jezírka a začnou výkopové práce. Hotový výkop se nejprve pokryje geotextilií, aby ochránila fólii před kamínky a nerovnostmi a nedošlo k jejímu odírání nebo dokonce protržení. Poté se položí hydroizolační fólie.

Kořenové čistírny (FŽP):

Pokládka fólie

„Nejčastěji používáme fólii z polyethylenu svařenou do jednoho kusu, která se do výkopu skládá. Možné je také použít fólii Agriflex. Ta se lepí přímo na stěny jezírka. Někteří jezírkáři rádi pracují s PVC fóliemi, avšak toto my nedoporučujeme, protože tento materiál se obtížně likviduje a do vody může uvolňovat nežádoucí chemikálie,“ vysvětluje Kristýna Adámková, manažerka realizace staveb ze společnosti Kořenovky.

Napouštění vodou

Po položení fólie se ihned výkop naplní vodou. Napouštět je možné ze studny, případně si můžete nechat dovézt vodu cisternou. Někdy se také jezírka napojují na dešťové svody, popřípadě retenční nádrž. Následně přichází na řadu stavba okraje plavací části.

Stavba okrajů

Ke zhotovení okraje plavací části lze použít dřevo, zejména smrk, protože pod vodou nehnije. Do trámů se často zapracuje i příprava na molo a do hluboké části jezírka se umisťují schody či žebřík. Přidává se oběhový systém se skimmerem, kořenová čistírna, případně aerace, aby bylo jezírko provzdušněné. Pobřežní zóna se zasype kačírkem a štěrkem a osází se rostlinami.

Propojení se zahradou

Na závěr dochází k propojení stavby se zahradou. Nejčastěji se vysazuje v okolí jezírka travní koberec, který se napojí na trávník v zahradě. Možné je ale také umístění dlažby anebo neviditelného obrubníku. A nyní už nezbývá než počkat, až jezírko osídlí obyvatelé z živočišné říše, kteří si do něj sami najdou cestu, a začít se radovat z krásného a zároveň praktického biotopu ve vaší zahradě.

Cena za jezírko Cena jezírka vychází standardně přibližně na půl milionu korun, za přidanou kořenovou čističku k jezírku zaplatíte okolo 200 tisíc korun.

Péče o jezírko

V rámci každoroční údržby jezírka je třeba prohrabat štěrk a odsát kal. Tam, kde štěrkem prorostou rostliny, se kal obvykle neshromažďuje, ale pokud je vegetace příliš bujná, na jaře je vhodné ji posekat. V průběhu roku se také sbírají nečistoty z hladiny síťkou, případně se luxuje dno bazénovým vysavačem.

Mimořádná údržba

Přibližně jednou za 3–5 let se doporučuje mimořádná údržba, při níž se voda odčerpá, propere štěrk, odstraní kaly, jezírko se vyčistí a znovu napustí.

