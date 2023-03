Zdroj: Shutterstock

Přemýšlíte o rekonstrukci nebo renovaci koupelny? Kdy se vyplatí první či druhá varianta? A co to vlastně obnáší? Můžeme tím ušetřit? Jak podstatného zlepšení tím dosáhneme? Pojďme tedy porovnat rekonstrukci vs. renovaci koupelny podrobně.

Je-li vaše koupelna již na pokraji kolapsu a máte pocit, že je potřeba urgentní zásah, pak byste měli přestat prokrastinovat a začít situaci řešit. Kdo chce šetřit, rozhodne se pro renovaci, kdo hledá výraznější zlepšení, půjde do rekonstrukce. Jak moc se tyto dvě varianty liší, si probereme v tomto článku a zkusíme vám dát nějaké tipy, na co nezapomenout.

Podívejte se na kompletní rekonstrukci malé koupelny v bytě:

Renovace vs. rekonstrukce koupelny

K renovaci můžeme přikročit, když nebudeme potřebovat měnit uspořádání dispozice. Když vyhovuje, kde je WC, sprchový kout či osvětlení. Ovšem měli byste zvážit, jestli všechny funkční celky jsou v pořádku. Co je to funkční celek? Tak například stěny – panelákové jádro z umakartu by asi mělo být prvním, co padne. Takže tady se jen renovace nehodí. Další problémy mohou vykazovat funkční celky odpadů a rozvodů vody.

Pokud máte místo na pračku, ale není tam voda ani odpad, budete mít problém. Takže i to potřebuje vyřešit více komplexně. Stejně tak se zaměřte na elektřinu. Není řešena ještě v hliníku? Máte dostatek vývodů na světla, máte zásuvku tam, kde potřebujete?

Jak může vypadat podkrovní koupelna:

Renovace koupelny

V první řadě je třeba říct, že renovací se dá výrazně ušetřit. Změníte sanitu, jako je záchod, sprchový kout či umyvadlo, dáte nový koupelnový nábytek, a když se rozšoupnete, můžete investovat i do nových obkladů. Není to žádná zásadní změna. Obklady vám nalepí na zeď i hodinový manžel, ale samozřejmě, že to můžete zvládnout i sami.

Kde ušetřit na renovaci? Zajímavé je, že pokud máte dostatečně velkou koupelnu a stávající obklady dostatečně pevné, můžete nové obklady lepit přímo na ně! Samozřejmě, že pak se zmenší plocha koupelny a nemusí to vždy vypadat pěkně. Zajímavou možností je i koupě speciální omyvatelné barvy, která přilne i na dlaždičky, a koupelnu vlastně vymalujete.

Nové zařizovací předměty je lepší vybírat s co největším rozmyslem, aby měly třeba stejně umístěné příchytky či vývody na odpad.

Rekonstrukce koupelny

Když ale zjistíte, že je něco dost špatně, je lepší se pustit do práce z gruntu. Pokud na ni nemáte, je možné si vyřídit půjčku nebo hypotéku. Rekonstrukce koupelny a záchodu zase není stavba domu, takže nebude stát horentní sumy. Samozřejmě, pokud si nevyberete to nejlepší a nejdražší na trhu.

Zlepšit se tím dá nejen vizuální stránka prostoru, ale i ta technická. O umakartových stěnách jsme už psali, ale třeba důležitou věcí můžou být (především v paneláku) hydroizolace. Natažením hydriozolační stěrky na podlahy a stěny můžete získat dost času na to, když vám začne téct třeba pod vanou odpad. Všechna ta voda neproteče rovnou cestou na hlavu sousedům, a nebudete jim tak muset platit vymalování. Voda zůstane u vás a její množství na podlaze vás upozorní, že je něco v nepořádku.

Stejně tak to je i s elektroinstalací. Jde o prostor se zvýšenou vlhkostí a špatně provedená a nedostatečná elektroinstalace může být až vražedná. Úprava rozvodů také zlepší osvětlení, které je zapotřebí pro lepší oholení, lze nastavit naopak ambientní osvit apod.

Kde ušetřit na rekonstrukci?

Rekonstrukce je samozřejmě mnohem dražší než renovace. Ušetřit se dá například tím, že instalujete místo pevných zdí sádrokartonové příčky z hydrofobních desek. V těchto zdech se dá snadno táhnout jakýkoli rozvod, ale je třeba dobře izolovat zvuk.

Při výběru zařizovacích předmětů je možné se soustředit na takzvané sety, které mají nižší cenu. Kupříkladu sprchový kout a zástěna v setu může být levnější, než je kupovat zvlášť.

Zdroj: Svepomoci.cz, Rako, eStav