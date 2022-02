Zdroj: Siko

Podkroví na jedné straně představuje atypický prostor s nezaměnitelnou atmosférou, na druhé se díky šikminám hůře zařizuje. Co prospěje koupelně, pokud ji situujete právě sem?

Podkroví nabízí velice těsný kontakt s přírodou a okolním prostředím, jste blíž nebi. Právě pro tuto atmosféru, kterou uměle nelze nijak dosáhnout, si hodně lidí cení bydlení v podkroví. A mít tady koupelnu je splněný sen. Musíte ji však zařizovat chytře.

Stěny a podlaha

Držte se pravidla, že na šikminy a strop se zásadně aplikuje bílá či světlé barvy, svislé stěny a podlaha někdy unesou i tmavší či sytější tóny. Kdybyste to udělali opačně, budete mít pocit, že na vás šikminy padají. Právě ony se až na opravdové výjimky jen vymalují, zde se nedoporučuje využít obklady.

Vana, či sprcha?

Záleží na celkovém prostoru a míře šikminy, někde můžete mít oboje. Pokud volíte jen jednu možnost, pod šikminu lze mnohdy umístit vanu. Spočítejte si, zda se ve vaně dokážete postavit. Pokud ovšem šikmina začíná jen pár desítek centimetrů nad podlahou, vyplatí se vanu předsunout do prostoru a obezdít, nebo koupit volně stojící. Sprchový kout má stát v místě, kde je minimální výška aspoň 200 centimetrů (byť se radí ještě o něco více). Bude-li vana či umyvadlo zasahovat více do prostoru, dejte u nich přednost zaobleným tvarům.

Jaký vybrat nábytek

Závěsný, na nožkách či otevřený, aspoň částečně, rovná se správné řešení, podkrovní prostor je třeba pocitově odlehčit. Kromě bílé dobře vypadá vanilková, slonová kost, světlá káva i světle šedá. Z oblíbených dřevodekorů se osvědčily například dub pískový, javor horský, kaštan světlý, borovice bělená. Opět je důležité zaoblení hran. Některý nábytek může rovněž nabízet zkosení, pak se k němu snáze přistupuje.

Kde se nevejde ani skříňka pod umyvadlo, tam pomůže podumyvadlová deska vyrobená na míru, kterou lze doplnit zásuvkami nebo další odkládací deskou.

Dřevojas vyrábí koupelnové desky, určené k posazení umyvadla, v šířkách 60 až 270 centimetrů Autor: Dřevojas

Když ho chcete na míru

V oblasti nízké pochozí výšky se dá vytvořit předstěna, do které se zapustí skříňky nebo vytvoří niky s policemi. Na jednu stranu sice uberete prostor, na druhou zase tímto způsobem můžou vzniknout úložné prostory tam, kde by to jinak nebylo možné. Důležité je, abyste nezastavěli místo s nejvyšší pochozí výškou.

Zrcadlo je super. Ale…

Můžete využít velké zrcadlo. Opticky zvětšíte prostor. Pozor však na to, kam ho pověsíte. Kdyby se v něm zobrazila třeba vysoká nábytková skříňka nebo rovnou trámy, dojem zvětšení nahradí pocit stísněnosti. Pak už se vyplatí použít raději dvě menší zrcadla, na různých místech.

Vypínače a zásuvky

Dejte si pozor na dostatečnou vzdálenost od vodních zdrojů. „Například umístění zásuvek v blízkosti umyvadla určuje tzv. umývací prostor, tedy pomyslný pruh stěny stoupající v šířce umyvadla od podlahy až do výše 250 centimetrů. Zásuvky mohou být instalované u hranice tohoto prostoru, ale pouze v minimální výšce 120 centimetrů od podlahy. Pokud potřebujete zásuvku níže, je třeba dodržet od této hranice vzdálenost 20 centimetrů,“ vysvětluje Marek Beneda ze společnosti Obzor Zlín.



Nezapomeňte: Jestliže chcete něco zdůraznit, zaměřte svou pozornost na kolmé části stěn.

