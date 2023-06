Zdroj: Shutterstock

Relaxační koupel nenahradí ani sebedokonalejší sprchový kout. Pokud jste si vanu pořizovali před narozením dětí, teď je stejně pomalu zralá na výměnu. A protože se už nemusíte přizpůsobovat tolika členům domácnosti, snadno si vyberete vanu snů. Která pro vás bude nejlepší?

Možná se hodí právě vám. Tady máte nejlepší nápady pro malou koupelnu:

Větší díky rekonstrukci

Zvažujete rekonstrukci koupelny, třeba i spojení s toaletou, abyste získali nějaký prostor navíc? V panelákových bytech pomůže vybourání umakartového jádra, mezi umakartem a panelem je většinou nevyužité místo. Už jen tohle poskytne centimetry navíc pro vaši vanu snů, například rohovou pro dva, která by se dříve do koupelny nevešla. Volně stojící. Nebo asymetrickou. Nicméně nejprodávanější jsou vany obdélníkové.

Nejdelší neznamená nejlepší

První pravidlo pohodlné koupele zní: když si lehnete do vany, hlava zůstává nad hladinou, nohy jsou zapřené o druhý konec vany. Jak by měla být vana dlouhá? Obecně se řiďte délkou od ramene po kotníky/mírně natažená chodidla. Ještě přesnější je zalomený sed: od ramenou ke kostrči, v mírně nakloněné poloze, plus od kostrče k patám/ploskám chodidel. Co je nejlepší? Do vysněné vany si v obchodě vlezte a vyzkoušejte ji včetně natažených nohou. Imitujte rovněž polohy, na které jste při koupání zvyklí. A otestujte více van, podle odborníků stejně potřebujete asi půl hodiny zkoušení a možná i déle, abyste se správně rozhodli.

Autor: Ravak

Hodí se vědět

* Když chcete větší vanu a máte místo v koupelně, ověřte si – projde také skrz dveřní otvor?

* Největší nabídku tvarů umožňuje akrylát.

* Bude-li vana současně suplovat sprchový kout, předem si nanečisto vyzkoušejte, zda je část jejího dna dostatečně plochá a široká pro bezpečné sprchování.

* Zástěny na klasické obdélníkové vany se vyrábí univerzální. Ovšem čím členitější vana, tím spíš potřebuje konkrétní zástěnu. A k některým vanám nelze přidat žádnou zástěnu.

Dva milovníci koupání

Když jste doma dva, oba se koupete stejně rádi, ale sami, a jste různě vysocí, nastupuje kompromis. Při výběru vany se doporučuje vyjít z rozměrů nejvyššího uživatele, aby nemusel krčit nohy (samozřejmě pokud to rozměry koupelny dovolí), ale je to na dohodě. Někomu mírné pokrčení nohou nemusí vadit, kdežto ten, kdo je menší a nedosáhne nohama na konec vany, by z relaxační koupele moc neměl.

Ale i v tomto případě existuje pomoc. Přidejte vanový polštářek s přísavkami, do něhož se chodidla příjemně zaboří. Případně ho dejte pod stehna, další pod hlavu a ještě v okolí rukou. Ostatně podhlavník je příjemný vždy. Pozor: Mnohé vanové polštářky se vyrábí jen pro určitý typ van.

Design nejen na oko

Obdélníkové vany jsou dvojího typu. Ten první má zkosení v zádové části a odtok u nohou. Druhý typ počítá i s využíváním dvou osob současně, odtok vody se situuje ve středu vany, zkosení zádové části má být z obou stran. Někomu vyhovuje větší zkosení, podstatné je i rozložení ramen, šikovné jsou prolisy na odložení rukou (tip nejen pro vášnivé čtenáře). Proto si máte vanu opravdu důkladně vyzkoušet, někdy i malý detail bude hrát velkou roli.

Zdroj: countryliving.com, Sanitino