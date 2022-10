Zdroj: Möbelix

Praktický kobereček do koupelny vás zahřeje hned dvakrát. Pokud nemáte podlahové topení, už nebudete stát na chladných dlaždičkách. A navíc zužitkujete staré ručníky, které byste jinak třeba vyhodili. A to by byla velká škoda.