Z redakčního mailu vybíráme další čtenářský dotaz, tentokrát od Adély K. z Pelhřimovska. V koupelně máme zánovní umyvadlovou skříňku umístěnou hned vedle vany a už po roce nabobtnaly její hrany tak, až se oddělily od korpusu. Dá se to opravit? A co dělat, aby to nebylo ještě horší?



Umístění umyvadlové skříňky těsně vedle vany není příliš ideální – už kvůli stříkající vodě. Často na ní také zůstává voda, když používáte umyvadlo, která pak negativně působí na hrany nábytku. Více vysvětluje Ing. Petr Blažek, generální ředitel společnosti Dřevojas. „Mikroskopickými trhlinkami v hranách proniká dovnitř vlhkost, ty se tak postupně rozkližují a nabobtnávají. Jestliže se tento problém vyskytne, nemůže za to až tak materiál, z něhož je skříňka vyrobená, ale spíše provedení jejích hran. Tak poškozené, jak popisujete, už nejdou opravit. Určitě se ale vyplatí vodu včas poctivě stírat, aby na nábytku nezůstávala, a stav se ještě více nezhoršoval.

Autor: Dřevojas Až si budete příště vybírat nový nábytek do koupelny, ptejte se, zda se na hrany použilo PUR lepidlo. Spolehlivým ukazatelem kvalitního ohranění dvířek je síla spáry mezi hranou a plochou nábytku. Pokud výrobce použije hodně lepidla nebo nedodrží správný výrobní postup, spáry jsou hodně viditelné. Jednou z výhod PUR lepidla je, že ho stačí použít málo, takže hrana těsně přiléhá k ploše nábytku. Tím vzniká tenká spára, která brání vniknutí vlhkosti. Spoj PUR má po vytvrdnutí také vysokou tepelnou odolnost, minimálně 100 °C. Další výhodou je i to, že se tenká spára prakticky nezanáší nečistotami, což představuje vítaný bonus hlavně u nábytku ve světlých barvách.