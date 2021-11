Zdroj: Cadface

Do výběru svítidla nebo nové zásuvky či vypínače z pohledu designu vám nikdo mluvit nebude. Ale při jejich umístění v koupelně se už musíte řídit určitými pravidly.

V koupelně chce každý dobře vidět a také používat tu holicí strojek, jindy fén či další elektro zařízení. Samozřejmě bezpečně. Na to myslí takzvané zóny a s nimi zase souvisí stupeň krytí. Co se vám hodí vědět, i když nejste elektrikáři?

Připomeňme si

Krytí se označuje jako IPXX (místo X se dosazují číslice). První X informuje o stupni ochrany před nebezpečným dotykem a vniknutím cizích předmětů, včetně prachu, a druhé X avizuje ochranu před kapalinou. Právě u elektro zařízení pro koupelnu se uvádí druhé X.

Z pohledu norem

Instalace elektrických zařízení v koupelnách se řídí hlavně dvěma normami. „Tou první je ČSN 33 2000-7-701 ed. 2: Elektrické instalace nízkého napětí - část 7-701 (Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou), tou druhou ČSN 33 2130 ed. 2: Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody,“ vysvětluje architektka Martina Šimková z ateliéru Cadface. A dodává, že první norma definuje, kromě jiného, čtyři ochranné zóny elektrické instalace a elektrických spotřebičů.

Jak se vyznat v zónách

Ing. arch. Martina Šimková je popisuje takto:

Zóna 0 představuje vnitřní prostor vany a prostor mezi podlahou sprchového koutu a rovinou ve výšce 10 cm nad podlahou. Tady nesmí být žádné běžné svítidlo ani elektrická zásuvka. Ale najdete i výjimky, například lze uvést speciální voděodolné LED pásky například v podlaze, s napětím maximálně AC 12 V a s krytím minimálně IP X7.

Zóna 1 určuje prostor nad i pod vanou a prostor sprchy do výšky 225 cm od podlahy (případně po výtok sprchové hlavice, je-li umístěný nad 225 cm). U sprchy bez sprchové vaničky jde o horizontální vzdálenost do 120 cm od sprchové hlavice nebo sprchového výtoku. V této zóně rovněž nelze instalovat zásuvky, svítidla a jiné, pokud nesplňují požadavky norem (ochrana, napětí, umístění zdroje bezpečného napětí a další). Když splňují, může jít třeba o voděodolné LED podsvícení niky u vany, s vhodnou ochranou a krytím minimálně IP X5.

Zóna 2 je prostor od zóny 1 do vzdálenosti 60 cm v horizontálním směru a celý prostor nad zónou 1. Tady už můžete používat více elektro zařízení, včetně svítidel, zásuvek, dále jde o ventilátory, ohřívače vody, elektrická topení... Výrobky musí splňovat minimální krytí IP X4.

Zóna 3 se popisuje nejlépe, v podstatě jde o celý zbývající prostor a pro něj se IP ochrana nepožaduje.

Zrcadlová galerka Enzo disponuje integrovaným LED osvětlením a navíc i dvěma elektrickými zásuvkami schovanými v její spodní části, cena od 24 910 Kč Autor: Dřevojas

Poznámka k umyvadlu

Okolí umyvadla se věnuje norma ČSN 33 2130. „Umývací prostor je vymezený svislými rovinami, ohraničujícími umyvadlo a zahrnuje také místo nad či pod ním. Svítidla v umývacím prostoru musí být minimálně ve výšce 180 cm a opatřená ochranným krytem zdroje. Zásuvky a vypínače lze instalovat pouze mimo tento prostor. A pokud byste je chtěli umístit ve výšce pod 120 cm, jejich vzdálenost od umývacího prostoru musí být alespoň 20 cm,“ upřesňuje architektka.

Zkrátka dobře vidět a mít po ruce zásuvku atd. je důležité, ale vaše bezpečnost je ještě důležitější.