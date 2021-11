Zdroj: Shutterstock

Plánování a také dostatek místa je základ každé koupelny. Pokud to druhé nemáte, plánujte o to pečlivěji. Předejdete tak potenciálním nehodám.

Od podlahy

Mokrá či vlhká dlažba bude vždycky klouzat, proto se do koupelny doporučuje taková, která uklouznutí omezuje. Rozlišuje se pro chůzi naboso a v obuvi. Pro bosou nohu se dlažba označuje písmeny A, B a C, přičemž A rovná se nejnižší protiskluznost, C nejvyšší. Poznáte to podle piktogramu bosé nohy („ponožky“) a písmene. Dlažba pro chůzi v obuvi se označuje piktogramem boty na nakloněné rovině a delší stupnicí, od R9 až po R13.

Dnes se preferují větší formáty dlažby, a tím i méně spár. Nicméně více spár je bezpečnější. Nebo při rekonstrukci zvažte podlahové topení, které mokrou podlahu rychleji vysuší.

Vstup bez prahu, dveře s posuvem

Až na výjimky se práh už nepoužívá, takže není o co zakopnout. Pokud je to možné, zvažte ještě výměnu otočných dveří za posuvné do stavebního pouzdra, ušetříte drahocenné místo. Pak už jimi nikdy netřísknete v lepším případě jen o skříňku (umyvadlo či jiný prvek) v jejich těsné blízkosti.

Posuvné dveře významně šetří prostor Autor: Jap Future

Sprchový kout

Čím nižší sprchová vanička, tím menší překážka k překonání, a když vanička lícuje s podlahou, je to paráda. Sprchový kout bez vaničky s odtokovým žlabem je ještě pohodlnější. Ověřte si, zda lze v těchto případech zasahovat do podlahy natolik, aby se napojení na sifon a odpad dalo realizovat, nebo zda je nutné a vůbec možné vytvořit „stupeň“ asi 10 centimetrů vysoký, který vše skryje. Sprchové zástěny vybírejte tak, aby co nejtěsněji doléhaly, jinak tudy bude unikat voda. Těsnění na spodní straně dveří čas od času zkontrolujte.

Když chcete vanu

Při instalaci vany ke zdi se může stát, že k navazující stěně zbývá 20 či 30 centimetrů. Vytvořte zde zděný "sedák", který, až bude třeba, vám usnadní přístup do vany. Nebo si pořiďte vanu s dvířky. Před vanou se doporučuje ponechat volný prostor minimálně 85 x 75 mm, potom nebudete narážet do okolního vybavení, když se chcete jít koupat. Vany i sprchové vaničky můžou být vybavené protiskluzovou úpravou. A když nejsou, pomůžou protiskluzové pásky.

Termostat je základ

Před lety šlo o horkou novinku, dnes termostatické baterie představují běžnou součást koupelen. Rychle smíchají teplou a studenou vodu a na rozdíl od běžných pákových baterií umí vyrovnat výkyvy teploty vody. S nimi se neopaříte.

Jaký vybrat nábytek

Omezte vše, o co můžete nechtěně zavadit. Bezpečnému pohybu nahrává co nejméně členitých ploch, jak v případě samotného nábytku, tak úchytek, za které ho otevíráte. U nábytku pomůžou zaoblené rohy a hrany, u úchytek co největší splynutí s plochou dvířek nebo čílek šuplíků. Nebo zvolte dotykové otevírání, pak žádné úchytky nebudou třeba.



A téměř na všechny úkony, které v koupelně provádíte, si dobře posviťte. Dobře neznamená hodně, ale vhodně. A bezpečně.