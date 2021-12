Zdroj: Ravak

Černá barva je tajuplná, magická a vznešená. Ale když ji vhodně použijete, dokáže proměnit i obyčejnou koupelnu v místo, kde budete chtít trávit více času.

Jak působí

Pokud chcete poutat pozornost a současně navodit dojem elegance, černá představuje sázku na jistotu. V tomto ohledu si vystačí sama. Nicméně aby správně vynikla a nepůsobila ponuře, potřebuje podporu dalších barev. A to nejen bílé. Velmi vděčné je spojení se dřevem nebo dřevodekorem, který evokuje útulnost a pohodu. Rozumí si také s odstíny vody ve všech podobách, svěžího vzhledu docílíte spojením se žlutou, klidnějšího doplněním o pastelové tóny. A v moderních interiérech se často spojuje s oblíbenou šedou nebo odstínem betonu.

Bavit se v případě černé o uklidňujícím dojmu se zdá na pováženou, ale opravdu tak funguje v matném provedení. Lesklé je luxusnější, pocitově vyvolává chlad. Výhoda lesku však spočívá v tom, že opticky zvětšuje prostor.

Velké a větší plochy

Dovolit si černé provedení dlažby nebo obkládaček na velkých plochách můžou majitelé prostornějších koupelen. To je první zásada. A tou druhou je dostatek světla. Opravdu dobře prosvětlená koupelna unese i tmavší barvy. Velmi pěkně působí například dlažba nebo obklad, na které míří bodová světla. Ale i přesto lépe vypadá, když se černá keramika nebo nátěry stěn řeší místně a doplní aspoň bílou; když je barev více, lépe si s nimi pohrajete. Navíc přechody mezí bílou a černou jsou velice ostré, jemněji vypadá spojení s béžovou. Ideálně by tmavá barva měla mířit od podlahy a ztrácet se směrem ke stropu, pak nepůsobí tvrdě ani stísněně. Zajímavá je rovněž mozaika nebo oblíbené hexagony.

Pokud si netroufáte na černou podlahu ani stěny (strop by měl zůstat tabu vždy), volte zlatou střední cestu a použijte tuhle barvu na sanitě a nábytku.

Matná černá keramická mozaika HX 115 lépe vynikne ve spojení s dalšími barvami Autor: Hornbach

Kouzlo detailu

Finální náladu dotvoří subtilnější akcenty a doplňky. Dnes se často používají vzdušně působící sprchové kouty co do provedení rámu, a ten klidně může být černý. Až budete měnit vodovodní baterie, zvažte, zda nezkusit právě tuhle temnou variantu. Dodržujte jen pravidlo, že je třeba vizuálně sjednotit všechny baterie v koupelně, i sprchovou, vanovou nebo bidetovou. Celkem jednoduše lze měnit také zásuvky a vypínače, půjde sice o drobnost, zato s velkým efektem. Totéž platí pro rámy zrcadel nebo mýdlenky a kelímky, stejně tak pro přenosné koupelnové žebříky na ručníky.

Světlejší černá se jmenuje antracitová

Barva na pomezí mezi černou a tmavě černou se označuje jako antracitová a je ideální v případě, když se vám líbí tmavý tón, ale na černočernou si netroufáte. Na eleganci neztrácí ani bod a vašim očím se může jevit přívětivěji. Nicméně i pro antracitovou barvu platí stejná pravidla jako pro černou.