Zdroj: Shutterstock

Chcete-li začít s otužováním, nemusíte se hned vrhat do chladné vody řek či rybníků. Docela dobře si vystačíte se sprchováním u vás doma. Je to pohodlnější a bezpečnější.

Otužování je hit zejména posledních dvou let. Kdo se neotužuje, jako kdyby nebyl. Ale ani vy, kteří víc než o sdílení selfíček stojíte o podporu imunity, nemusíte zůstat stranou. Začněte se sprchovat studenou vodou a během několika týdnů zjistíte, jak je to pro vaše tělo přínosné. Otužování svědčí zdraví: podporuje pružnost cév, odolnost organismu vůči infekčním chorobám, ale i stresu (pomáhá uvolňovat napětí), zlepšuje náladu, dodá vám energii.

Sprchování jako zlatá střední cesta

Otužování obecně znamená zlepšování tolerance chladu. Tomu se dá přivyknout díky chladnému vzduchu, kdy doma snížíte teplotu a budete se méně oblékat (platí jak pro pobyt v interiéru, tak v exteriéru), nebo plaváním v ledové vodě venku. A něco mezi nabízí právě sprchování studenou vodou. Navíc otužování prostřednictvím chladné vody je mnohonásobně rychlejší. Abyste dosáhli stejného výsledku, pod vodou strávíte mnohem kratší čas než na vzduchu.

Proč je sprcha lepší než vana

Při otužování byste měli být v pohybu, tím se vaše tělo zahřívá, což sprcha umožní. Ve sprchovém koutu se můžete aspoň trochu "vrtět", minimálně přešlapovat. Ve vaně je to s pohybem slabší a také si těžko představit, kterak se jako začátečníci noříte do chladné vody, natož abyste to v ní nějakou dobu vydrželi. O spotřebě vody nemluvě.

Další bonus? U sprchy, na rozdíl od vody v přírodě, si můžete uzpůsobit také proud. Většina sprchových hlavic nabízí provzdušňování vody, takže jí spotřebujete méně, nebo různé funkce toku. Pro začátek, zejména pokud opravdu nejste zvyklí na chlad ani nesportujete, se to může hodit.

Sprchu chladnou vodou začínejte u nohou Autor: Shuttestock

Ráno potřebujete více energie

Většinou se doporučuje sprchovat ráno, abyste tělo „probudili“. Ale patříte-li mezi sovy a nemáte-li problémy se spánkem, klidně se sprchujte večer. Na úplném začátku zakončete hygienické sprchování vlažnou vodou, stačí po dobu 15 vteřin. Kdyby i tohle na vás bylo moc, nejprve si sprchujte jen nohy a ruce. Postupně každý den zvyšujte plochu těla, až se za pár dnů dokážete osprchovat celí. Postupně také ubírejte teplotu vody a prodlužujte čas. Ideálně na dvě až tři minuty, ale podle některých odborníků i 30 vteřin pod ledovou vodou má smysl. Hlavu si kvůli otužování sprchovat nemusíte.

Sprchování studenou vodou se doporučuje dvakrát až třikrát týdně, ale třeba si na to zvyknete tak, že se bez ranní nálože studené vody už neobejdete. A časem se dostanete i k otužování venku.

4 rady pro každého