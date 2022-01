Zdroj: Rako

Nezačal u vás nový rok zrovna klidně? Dopřejte si ho aspoň doma. Jedno z mála míst v běžně velkých bytech a rodinách, kde najdete soukromí, slibuje koupelna. Co by v ní pro vaši pohodu nemělo chybět?

Můžete se pustit do větší renovace nebo drobnějších úprav, které v důsledku zmírní každodenní stres a napětí. Vymalovat, sjednotit doplňky, přidat zeleň a zbavit tuto místnost nepořádku zvládnete i za víkend.

Sladění barev

Harmoniii koupelny podpoří spíše neutrální tóny a světlé barvy, a když už tmavé, pak v dekoru dřeva nebo kamene, ideálně použité na podlaze, nikoliv směrem ke stropu (tmavé by neměly v místnosti převažovat). Při "zemi" se můžete držet už samotnou výmalbou. Inspirujte se například letošními barvami roku, mezi něž kromě světlé modré patří různé tóny světlejší zelené a olivově šedé. Jen na výraznou modrofialovou v tomto případě zapomeňte, nebo ji maximálně použijte na obměnitelných doplňcích, chcete-li být trendy.

Opravy nešvarů minulosti

Jedním z dřívějších nešvarů některých z nás byl nákup na etapy. Vana dosluhovala, tak se vyměnila, za pár let se řešilo umyvadlo, klozet až na konec. Možná šlo o jeden design, ale určitě nebyly stoprocentně stejné (kdo si kupoval třeba béžové provedení, ví, o čem je řeč). Přesně tyto drobné nuance vedou k disharmonii, které si dříve nebo později všimnete a začne vám vadit.

Ani nákup dlaždiček a obkládaček není radno řešit na etapy, pořizujte je hned s určitou rezervou pro případné opravy. A jedné výrobní šarže, protože jednotlivé výrobní šarže se můžou v barvě a dokonce i rozměru nepatrně lišit.

Designové provedení série Mio uklidňuje už napohled. Autor: Jika

Sprcha smyje stres

Do sprchy se chodí nejen kvůli očistě, tekoucí voda uklidňuje. Sprchových hlavic a hlavových sprch je mnoho a stejně tak i jejich funkcí, které podpoř relaxaci těla i mysli. Některé modely lze doplnit chromoterapií nebo aromaterapií. Případně zvažte domácí wellness v podobě hydromasážních panelů či boxů. „Jejich instalace není náročná. Hydromasážní box nahradí tradiční sprchový kout a masážní panely namontujete do vestavěných sprchových koutů zakrytím nástěnných vodovodních přípojek,“ uvádí Marcela Bínová z Hornbachu.

Pozor na nepořádek

Stokrát nic umořila osla, příliš mnoho neuspořádaných drobností umoří zase vás. Chaos ještě více vynikne na menším prostoru. Co lze, to schovejte do skříněk s dvířky, včetně koše na špinavé prádlo. Nedělejte z koupelny dočasné skladiště, i kdyby se vám zdálo, že to pár týdnů vydržíte. Omezte množství toaletních potřeb, minimalisté vystačí s jedním kusem od každého typu produktu (a dekorativní kosmetiku ukládejte jinam). Ještě se naučte uklízet jako profík, ušetříte čas i nervy.

Jemně aromatické svíčky a interiérové hrnkovky utiší rozbouřenou mysl. Autor: Shutterstock

Vůně a zeleň

Vhodná vůně rozpouští napětí. Pokud ji neposkytne pěna nebo sůl s bylinkami pro vodní lázeň, ani decentní aroma mycích přípravků, poslouží difuzér s aroma náplní. Nebo vonné svíčky, pak při relaxační koupeli ani nepotřebujete osvětlení.

A kdybyste měli udělat jen jednu jedinou věc hned, přineste do koupelny pár interiérových rostlin, ani řezané květiny ve váze nejsou zbytečné. Vdechnou jí život, potěší oči a uklidní mysl.