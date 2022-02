Zdroj: Shutterstock

Nedávno jsme psali o koupelnových otopných žebřících a na článek reagovala čtenářka Libuše H. z Olomoucka: „Budeme rekonstruovat starou koupelnu v bytě prarodičů a uvažujeme i o výměně teplovodního koupelnového žebříku. Musíme měnit ještě něco jiného než samotný žebřík?"

Odpověď zní šalamounsky, někdy ano, jindy ne. Více vysvětluje Martin Preclík, produktový specialista společnosti Korado: „Náhrada staršího otopného koupelnového žebříku může být v některých případech problém, především z hlediska připojovací rozteče, kdy vzdálenost mezi přívodním a zpětným potrubím může být u nového a starého žebříku rozdílná. V případě rozdílné vzdálenosti se většinou musí připojovací potrubí na danou (novou) rozteč upravit. Výhodou je, pokud byl starý žebřík připojen dole uprostřed. Zde je výměna bezproblémová, jelikož většina žebříků se s tímto typem připojení vyrábí i v současnosti. Často se jedná o rozteč 50 mm (nemusí to však platit stoprocentně u všech výrobců).

Druhá otázka související s výměnou žebříku je poloha vyvrtaných děr pro konzoly, které otopné těleso nesou. S těmi to bývá někdy též složité, avšak mnohdy řešitelné, například převrtáním o malou vzdálenost s tím, že původní díra se zakryje novou konzolou.

Při výměně tělesa, které bude provozováno v kombinovaném režimu (teplovodní nebo elektřina), je potřeba myslet ještě na to, aby byla topná tyč zajišťující elektrický režim umístěna ze spodní části, a to do levého nebo pravého profilu. Pokud si vyberete nový žebřík, který bude připojen na krajích, je nutné v těchto případech použít takzvaný T-kus. Ten umožní využití jednoho připojovacího otvoru jak pro topnou tyč, tak pro připojovací potrubí."