Vadí vám spousta chemie, kterou v koupelně používáte? Chcete omezit plasty? A spočítali jste si někdy, kolik vás stojí voda? Chovat se šetrně k přírodě, ale i k sobě a také ke své peněžence se dá docela snadno.

Hned: Vyrobte si domácí čističe

Nebo to aspoň vyzkoušejte. Omezíte množství chemie, snížíte množství obalů a ještě ušetříte. Univerzální čisticí prostředek vznikne smícháním 1 hrnku vody, 1/2 hrnku octa, 2 lžic jedlé sody a asi 15 kapek esenciálního oleje. Nejen na sanitu pomůže pasta z jedlé sody a citronové šťávy (použijte takové množství, aby vznikla hustší konzistence). A toaletu zkuste vyčistit pomocí šumáku: 200 g jedlé sody smíchejte se 100 g kyseliny citronové, postupně přidávejte asi 40 kapek éterického oleje s vodou (v rozprašovači) a promíchávejte. Pozor, vody stačí opravdu málo, směs by měla být jen mírně vlhká. Pak ji upěchujte do formiček a nechte schnout přes noc. Uložte do vzduchotěsné nádoby a používejte podle potřeby.

Doma zvládnete vyrobit nejen čističe, ale také oblíbené šumáky (koupelové bomby) do vany Autor: Shutterstock

Něco hned, něco záhy: Přírodní materiály

Omezit spotřebu plastů se dá i drobnostmi. V tomto ohledu je praktický bambus, který si dobře poradí se zvýšenou vlhkostí. Z něho se vyrábí nejen kartáčky na zuby, hřebeny nebo mýdlenky, ale také odličovací tampony či tyčinky na čištění uší a samozřejmě také nábytek. Bambusová vlákna se skvěle uplatní u koupelnových textilií. Často se kombinují s bavlnou nebo ještě se lnem, ručníky a osušky nebo župany jsou pak přirozeně antibakteriální, výborně absorbují vodu a lépe schnou.

Praktickým a často opomíjeným materiálem je korek, podlahy z něj potěší na dotek a snadno se udržují v čistotě. Korek se používá i na úložné košíky, při troše pátrání objevíte koš na prádlo, běžné jsou skleněné dózy s korkovými víky.

Něco hned, něco záhy: Stačí méně vody

Zastavte přívod vody, když se mydlíte ve sprše, myjete si hlavu nebo jen ruce, čistíte zuby. A nepouštějte poloprázdnou pračku. Srazit spotřebu vody v koupelně při běžné hygieně asi o 50 procent pomáhají omezovače průtoku a vodovodní baterie s perlátorem, rovněž praktická termostatická baterie, perfektní je i bezdotyková. Ušetřit při splachování toalety pomáhá duální systém, když máte starší systém splachování a nechcete ho měnit, pořiďte si aspoň závaží pro vypouštěcí WC ventil, případně vak pro snížení objemu splachovací nádržky.

Typický příklad plýtvání: puštěný kohoutek, když si dlouze a pečlivě myjete ruce Autor: Shutterstock

Něco záhy, něco ke zvážení: Opravy a znovuvyužití vody

Neodkládejte opravy. Protékající toaleta „pošle“ za rok do odpadu desetitisíce (kapající kohoutek sice méně, ale i za něj byste v ročním horizontu mohli mít třeba jedny kvalitní boty).

Zachytáváním a úpravou šedé a dešťové vody se dá uspořit přibližně 50 procent pitné vody. Takovou vodu znovu využijete na splachování, úklid a zalévání zahrady.



