Zlatá barva se v koupelnách často propojuje se zámeckým stylem, který ale každý z nás nemusí a do soudobých interiérů se málokdy hodí. Zkuste na to jít od lesa a zlatou využijte na detailech.

U nápadných barev je důležité umět je použít na vhodné ploše a také propojit s ostatními, aby přitáhly pozornost, a přitom nepůsobily jako kýč. Ani zlatá není v tomto směru výjimkou. Jak s ní naložit? Pro začátek je lepší využít ji na detailech.

Zlatá, nebo i trochu jiná

Ryzí zlato má nejblíže k syté žluté barvě, která pocitově zahřeje. Ve slitinách s jinými kovy se však odstín zlaté vybarvuje i jinak, může jít až dorůžova či dočervena, nebo naopak bude světlejší. Totéž se dá říci také o zlaté barvě, která se mění rovněž podle toho, jak moc pracuje s leskem a jak je v koupelně nasvícená. A na koho je sytě zlatá už moc, přikloní se patrně k mosazi. Ostatně mnohdy se setkáte i s označením zlatá mosaz.

Zleva: držák na ručníky, cena, držák na toaletní papír, cena Autor: Designville

Přátelské barvy

Výrazně luxusní dojem vytvoříte spolu s antracitovou nebo černou či s tmavě modrou. Zlatou střední cestu představuje kombinace s designem mramoru a bílou, tohle spojení je velice dobře použitelné pro mnoho interiérových stylů. Ale jde to i se dřevem, hnědou, béžovou či zelenou barvou, které jsou typické pro přírodní koupelny. Nic nezkazíte ani aplikací světlejší modré barvy nebo šedé, která se navíc už řadu let těší velké oblibě.

Výrazný solitér i více drobností

Pozornost připoutá zrcadlo ve výrazně tvarovaném zlatém rámu, když chcete jít ještě dál, zkuste zlaté umyvadlo. Občas se setkáte i se zlatou barvou aplikovanou na vaně či klozetu, ale to už ne každý skousne. Naopak velice často se zlatá v různých tónech využívá na vodovodní baterie, závěsné systémy a praktické doplňky. Dobře vypadá také na technických prvcích typu otopný žebřík, profily u sprchových zástěn nebo na zásuvkách a vypínačích.

Co je nejdůležitější? Abyste dosáhli souladu a koupelna se zlatými akcenty nepůsobila kýčovitě, držte se jednoho odstínu zlaté.

Samostatná kapitola: obkládačky

Šlapat po zlaté podlaze asi nebudete, ale na obkladech se zlatá barva využívá běžně. Někdy to vypadá, jako kdyby malíř doslova přetřel obkládačky štětcem namočeným ve zlaté barvě, což ani nemusí být daleko od pravdy, jindy z keramiky vystupuje třeba žilkování typické pro mramor. Ať už se barva nanáší ručně, nebo strojově, přitavuje se k povrchu glazury.

Zlato v koupelně na zkoušku aneb Užijte si bublinkovou koupel v lázeňském Jurkovičově domě v Luhačovicích Autor: Lázně Luhačovice

Zajímavost: zlatá vana na vlastní kůži

Chcete vědět, jaké by to bylo koupat se ve vaně zlaté barvy? Vyzkoušejte si to v Jurkovičově domě v lázních Luhačovice. Z původních mnoha desítek van, starých více než sto let, se některé dochovaly, zrenovovaly a stále slouží. Využívají se na uhličité koupele.