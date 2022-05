Zdroj: Shutterstock

Proměna koupelny je vždycky trochu ošidná. Jak si dopřát to, co chcete, a současně mít jistotu, že se za pár let nové vybavení neomrzí? Vsaďte na designové stálice prověřené časem.

Imitace přírodních materiálů

Dřevo a kámen se napodobují už pěkně dlouho a tento trend patrně nikdy nezmizí. Jak na obkladech a dlažbě, tak v případě nábytku. Důvodem imitace je čím dál větší potřeba sepětí s přírodou, kterou si často v jiné podobě ani nemůžeme v koupelnách dopřát z finančních (drahé), stavebních (těžké) nebo praktických důvodů (originály jsou náročnější na údržbu).

Umyvadla na desku

V novostavbách se umyvadla na desku používají poměrně často, ale cestu si razí i do starších koupelen. Důvody jsou tři. Tohle provedení si rozumí s různorodými interiérovými styly, není tedy nijak omezující, když chcete něco jiného než moderní minimalismus. Z pohledu místa se hodí všude. Velikost desky se dá přizpůsobit na míru prostoru, navíc díky ní vznikne odkládací plocha. Škála umyvadel tohoto typu je nejširší na trhu a zahrnuje i atypické, jinak těžko použitelné tvary. A do třetice zmiňme umístění baterie, která nemusí být situovaná u nejvzdálenější stěny umyvadla.

Aby ani bílá koupelna nepůsobila fádně, osvěžte jí interiérovými hrnkovkami. Autor: Shutterstock

Matné povrchy byly, jsou a budou in

Zatímco lesklé povrchy mají různorodé vlny obliby, mat je nadčasový. U něj je velice důležité také optické působení. Například lesklá krytina už od pohledu vybízí k opatrnosti (máte pocit, že na ní uklouznete, aniž by se jí dotkla kapka vody), kdežto u matu nic takového nepředpokládáte. Maty se snáze udržují v čistotě, což platí pro keramické obklady či dlažbu i pro nábytkové povrchy.

Lesklá výjimka

Jedinou, zato z pohledu škály produktů pestrou lesklou výjimku v koupelnách představují chromové prvky. Přestože se vyrábí v lesku i matu, lesklé provedení vodovodních baterií, sprchových hlavic a další praktické detaily jsou běžnější. Jedním z důvodů je skutečnost, že většina koupelen nemá přirozený zdroj světla, a s tím umělým si lépe pohraje právě lesklý chrom. Navíc odolává mechanickému poškození i působení vlhka či vodnímu kameni.

Malé formáty jsou věčné

Stejně jako nic nezkazíte neutrálními barvami, nešlápnete vedle s tradičními malými formáty, tedy pokud je vhodně použijete. Zejména koupelnu bez oken dokážou malé rozměry obkládaček udělat zajímavější a když se doplní dlažbou větších formátů, nedojde k optickému zmenšování prostoru. Nebojte se ani barevných spár.

Tip navíc: Obkládačky se dříve aplikovaly asi do výšky dveří, dnes se však „vytahují“ až ke stropu, koupelna pak působí celitstvějším dojmem.